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۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۶

وحیدی خبرداد:

3700 دانش آموز خراسان شمالی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

3700 دانش آموز خراسان شمالی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از اعزام کاروان دانش ‌آموزان این استان به استعداد سه هزار و 750 نفر به مناطق سابق عملیاتی کربلای ایران خبر داد.

محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه اعزام این تعداد از دانش آموزان دوره دوم متوسطه دبیرستانهای استان تا 24 آبانماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وحیدی با اشاره به اینکه این دانش آموزان در قالب 96 دستگاه اتوبوس برای اعزام به مناطق عملیاتی جنوب ساماندهی شده اند اظهار داشت: مجموعا 672 نفر از مربیان و سایر عوامل اجرایی، این کاروانها را برای مدت 5 روز همراهی می کنند.

وی هدف از برگزاری این اردوها را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین و انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: اعزام دانش آموزان به مناطق سابق عملیاتی در راستای گسترش فرهنگ غنی اسلام و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان نظام اسلامی سهم بسزایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله تعداد زیادی از دانش آموزان مشتاق و علاقمند به اردوهای راهیان نور، با همکاری سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی راهی مناطق عملیاتی جنوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری 370 دانش آموز مقطع دوم متوسطه از شش آموزشگاه شهرستان شیروان شیروانی در قالب کاروان راهیان نور، با هشت دستگاه اتوبوس به این سفر معنوی اعزام شدند.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این دانش آموان در سفر پنج روزه خود از یادمان مناطق شلمچه، هویزه و دهلاویه، اروند و طلائیه دیدن خواهند کرد.

کد مطلب 2157263

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