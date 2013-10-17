تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان؛ نبرد شش امتیازی برای تسخیر صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر فردا جمعه با انجام چهار دیدار پیگیری می شود که طی آن در حساس ترین بازی هفته، تیم تراکتورسازی تبریز میزبان تیم صدرنشین فولاد خوزستان خواهد بود.

بهترین فرصت برای صدرنشینی تراکتورسازی

تراکتورسازی که پس از یک افت موقت، با کسب دو پیروزی پی در پی دوباره به جمع بالانشینان جدول اضافه شد، این هفته بهترین فرصت را برای رسیدن به بالاترین خانه جدول پیش رو دارد و می تواند بدون هیچ حرف و حدیثی بالاتر از رقیب قدرتمند خود قرار گیرد.



راکتورسازی هفته قبل در خانه تیم راه آهن پیروز شد تا با روحیه ای خوب آماده دیدار با فولاد شود. در سوی دیگر اما تیم فولاد هفته گذشته را با شکستی تلخ در خانه برابر تیم چغر نفت تهران پشت سر گذاشت تا خطر از دست دادن صدرنشینی این تیم را تهدید کند. حساسیت این بازی به قدری است که از چند روز قبل مربیان دو تیم مصاحبه هایی را علیه یکدیگر در رسانه ها انجام داده اند. این نشان می دهد که در کنار تلاش دو تیم برای برتری و کسب سه امتیاز، یک پیکار نیز روی نیمکت دو تیم در جریان بازی و حتی بعد از اتمام 90 دقیقه بین مربیان دو تیم وجود خواهد داشت.

مجید جلالی دو فصل قبل سرمربی همین تیم فولاد خوزستان بود و کارهایی که این مربی در خوزستان انجام داد، کم کم به ثمر می نشیند و بی گمان بخشی از موفقیت فعلی تیم فولاد در لیگ برتر، مدیون زحماتی است که کامپیوتر فوتبال ایران در جنوب کشور برای فوتبالیست های این خطه متحمل شده است.

تقابل اندیشه های فنی دو مربی فوتبال فهم

اما مصاف دو تیم تراکتورسازی و فولاد، تقابل اندیشه های فنی و تاکتیکی دو مربی کار بلد و به نوعی فوتبال فهم کشورمان خواهد بود. در یک سو مجید جلالی و در سوی مقابل حسین فرکی، در بازی عصر آدینه تبریز برای شکست طرف مقابل مهره های خود را در زمین مسابقه خواهند چید که البته در این میان پیش بینی می شود که تیم میزبان تهاجمی تر و تیم میهمان تدافعی تر ظاهر شود. به این دلیل که فولادی ها با یک امتیاز هم صدر جدول را برای خود حفظ خواهند کرد اما تراکتورسازی باید برای رسیدن به خانه اول، باید از سد فولاد عبور کند و به سه امتیاز بازی خانگی اش دست پیدا کند.

البته به نظر می رسد حسین فرکی که یک مربی باهوش شناخته می شود، نقطه ضعفی از تراکتورسازی پیدا کرده و به موقع به میزبان ضربه وارد کند. با توجه به شرایطی که تیم تراکتورسازی دارد، این تیم در خط هافبک دچار ضعف است و از زمانی که علی کریمی هم مصدوم شده، این ضعف شدت یافته و به پاشنه آشیل سرخپوشان تبریز تبدیل شده است. البته برای دیدار با تراکتورسازی، تیم فولاد هم ایوب کلانتری هافبک شوتزن خود را به دلیل سه اخطاره بودن در اختیار ندارد.

هواداران، اسلحه پنهان تراکتورسازی

تراکتورسازی در فصل جاری آنچنان که باید و شاید نتوانسته در خانه خوب نتیجه بگیرد و دیدار با فولاد نیز می تواند یکی از بازی های پرفشار برای شاگردان جلالی باشد. شاید نقطه ضعف دیگر تراکتورسازان از دید حریفان، فشار ناشی از سکوها به هنگام نتیجه نگرفتن تا اواسط نیمه دوم است که از این دقایق تا به انتهای بازی، یک فشار نا خود آگاه که ناشی از استرس هواداران است، از سکوها به بازیکنان منتقل می شود و اینجا است که تیم های حریف می توانند از افت روحی بازیکنان تراکتورسازی نهایت بهره را برده و حتی به گل نیز برسند.

در سوی مقابل خود تراکتورسازان اعتقاد دارند که با حمایت هواداران می توانند هر تیمی را از تبریز دست خالی بدرقه کنند و از این رو نباید از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران تراکتورسازی به سادگی عبور کرد. تراکتورسازی تنها تیمی است که بازی کردن مقابل هواداران این تیم برای هر حریفی سخت است چراکه تشویق های خاص و ادامه دار دوستداران تراکتورسازی در طول بازی همواره برای بازیکنان این تیم روحیه و انگیزه بالا به دنبال دارد و فشار سختی به بازیکنان حریف وارد می کند. با این اوصاف چنانچه عیار فنی دو تیم تقریبا یکسان قلمداد شود، آنگاه تراکتورسازی اسلحه پنهانی به نام هوادار دارد که می تواند از آن استفاده کرده و بر خلاف تفکر حریفان که منتظر فشار از سوی هواداران تراکتورسازی علیه این تیم هستند، می تواند برتری خود را به حریف دیکته کند.

فولاد خوزستان، تیمی با خط حمله آتشین و دفاعی شبیه پنیر سوئیسی

به نظر می رسد در این بازی جلالی و شاگردانش برای دیدار با فولاد دیگر به فکر بازی مستقیم و ضربات بلند نخواهند بود چراکه فولاد در اصل تیمی تهاجمی است و احتمال اینکه این تیم همانند بسیاری از میهمانان تراکتورسازی به لاک دفاعی فرو رفته و با تعداد نفرات بیشتری به فکر حفظ دروازه اش باشد، خیلی کم است. آمار نیز گویای این حقیقت است؛ فولادی ها در 12 بازی، 14 بار دروازه شان باز شده که از این حیث صاحب چهارمین خط دفاعی ضعیف در بین تیم های حاضر در لیگ برتر هستند. در سوی مقابل اما تیم فولاد با زدن 19 گل، تهاجمی ترین تیم لیگ تا به اینجای کار محسوب می شود و دارای قدرت حمله و گلزنی بالایی است.

این آمار نشان می دهد که تیم حسین فرکی اگرچه ضعف های زیادی در خط دفاع دارد، اما یک تیم تهاجمی است و شاید در بیرون از خانه هم به فکر برد باشد. البته دریافت گل زیاد، تفاضل گل تیم فولاد را پائین آورده و در قیاس با تراکتورسازی، گل آوراژ فولادی ها یکی کمتر از حریف تبریزی شان است. همین داشتن تفاضل گل بهتر، می تواند تراکتورسازی را در صورت برتری برابر فولاد 25 امتیازی، به صدر جدول برساند. البته لازمه صدرنشینی شاگردان مجید جلالی که برای اولین بار در طول فصل جاری رخ خواهد داد، ناکامی سپاهان در خانه تیم متحول شده سایپا است چراکه سپاهان نیز مثل تراکتورسازی 22 امتیازی است و تفاضل گل بهتری نسبت به تیم تبریزی دارد.

نیم نگاه تبریزی ها به مصاف سپاهان در خانه سایپا

به هر ترتیب دیدار تیم های تراکتورسازی و فولاد، مصافی به اصطلاح شش امتیازی و فینال گونه است. تراکتورسازی چنانچه موفق به شکست فولاد در تبریز شود، آنگاه می تواند از رقیب خود پیشی گرفته و اگر این برد همراه با ناکامی سپاهان باشد، می تواند به صدر برسد اما برد فولاد، یکه تازی این تیم در صدر جدول را استمرار خواهد داد و فاصله دو تیم در بالای جدول، به شش امتیاز افزایش خواهد یافت. تساوی در این بازی، قطعا خواسته تیم اهوازی است اما در این میان تیم سپاهان هم از این تساوی بهره خواهد برد. موضوعی که مشخص است، اینکه با یک امتیاز هم صدر جدول به نام حسین فرکی و شاگردانش خواهد ماند، حتی اگر سپاهان در زمین سایپا صاحب برتری شود.

به تعبیری مصاف تراکتورسازی با فولاد می تواند حتی در سرنوشت قهرمانی فصل هم تاثیرگذار باشد و شاید در انتهای فصل نتیجه این بازی رو در رو بتواند تیم برنده را صاحب جام کند. البته نزدیک از پایان فصل، قهرمانی نیم فصل هم می تواند مدنظر باشد، هر چند که همواره مربیان تیم های مدعی این جمله را به کار می برند که "به قهرمان نیم فصل جام نمی دهند".

دیدار تیم های تراکتورسازی و فولاد خوزستان از ساعت 15:45 در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آغاز خواهد شد.

قضاوت این بازی به عهده تورج حق وردی با کمک های علی میرزابیگی و محمد عطایی خواهد بود. غلامرضا جباری داور چهارم این دیدار است و مسعود عنایت به نحوه قضاوت تیم داوری نظارت خواهد کرد.

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محمود نصیرپور

