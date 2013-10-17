سه بازیکن فجر مقابل مس غایب هستند/ ایرانمنش در امور فنی تیم دخالت می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فجر چهارشنبه شب در ابتدای کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی با مس کرمان درباره شرایط تیمش اظهار داشت: از تعطیلی لیگ استفاده کردیم و هماهنگ تر شدیم.

وی درباره بازیکنان مصدوم و محروم تیمش بیان داشت: معدنچی و حسینی به علت مصدومیت و زارعی به دلیل محرومیت در اختیار نداریم.

سرمربی اسبق تیم مس درباره جدایی اش ااز تیم مس گفت: برای ماندن در کرمان امنیت شغلی نداشتم و در کارم دخالت می شد.

وی ادامه داد: از روز اول که به کرمان آمدم با شهبازی مدیر عامل وقت پیرامون سه موضوع اساسی بحث کردم اول مسایل مالی که به باشگاه مربوط است و من دخالتی در آن ندارم دوم امور اجرایی که یک کار مشورتی است و سوم مسایل فنی که به سرمربی مربوط است و کسی حق دخالت ندارد.

یاوری ادامه داد: وقتی مدیرعامل جدید بر سر کار آمد قبل از بازی با نفت با چند بازیکن صحبت های فنی داشته که بعد از اطلاع از این موضوع بعد ار بازی استعفا دادم.

وی ادامه داد: ایرانمنش مدیر عامل تیم به حیطه اختیارات من ورود کرد در صورتی که من اختیارات خودم را می خواهم و اختیاراتم مثل ناموس من است.

سرمربی اسبق تیم ملی همچنین افزود: من در تیم ملی هم چون فدراسیون در کارم دخالت می کرد با اینکه نتایج خوبی با تیم گرفته بودم کنارگیری کردم.

محمود یاوری در مورد مسایل مالی و پولی که ار باشگاه دریافت کرده بیان کرد: من یک چهارم قراردادم را از باشگاه دریافت کردم.

