به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص انتخاب قائم مقام وزیر در امور هوانوردی و هواشناسی برای نخستین بار در وزارت راه و شهرسازی، گفت: انتخاب قائم مقام در امور هوانوردی بخشی در این صنعت بوده است که اقدامات مختلف صنعت هوانوردی چگونه با این امر هم‌داستان می‌شود و به چه نحوه راهبری و رهبری می‌شود تا به نتیجه مثبت بینجامد.

وی افزود: این موارد اغلب برعهده وزیر بوده است و شخص وزیر وظیفه هماهنگی بین سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواشناسی کشوری را برعهده داشته است. اینجانب متوجه شدم که اگر بخواهیم صنعت هوانوردی را نوسازی کنیم نیازمند توجه متمرکز هستیم تا بتوان اقدامات مختلف را انسجام دهیم و بتوانیم در سطح وزارتخانه تصمیم‌گیری‌های فوری داشته باشیم .

آخوندی تصریح کرد: به همین دلیل تصمیم گرفتم فردی به عنوان قائم مقام وزیر در صنعت هوانوردی منصوب کنم تا تمامی این موارد و هماهنگی‌ها با ایرلاین‌ها، شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواشناسی کشوری و سازمان هواپیمایی کشوری از طریق وی انجام شود.

وزیرراه و شهرسازی خاطر نشان کرد: در همین یک هفته‌ای که قائم مقام وزیر در امور هوانوردی را منصوب کردم، برخی مسائل که باید سریع تصمیم‌گیری می شد، به اجرا درآمد و عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه با انتخاب قائم مقام وزیر به عنوان مثال اگر شرکت‌های هواپیمایی بخواهند دسترسی سریع به یک مقام مسئول در وزارتخانه را داشته باشند، این شرایط فراهم است، گفت: در بسیاری از کشورها برای رشد صنعت هوانوردی نوعی تمرکز توجه را ایجاد کرده‌اند.

آخوندی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره اینکه آیا در جریان تعریف سمت قائم مقام، امکان ادغام شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی وجود دارد، گفت: چنین ادغامی انجام نمی شود، زیرا در قانون ایکائو( سازمان بین المللی هوانوردی) هم بر فعالیت جداگانه این دو سازمان تاکید شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص نتیجه بررسی علت سانحه آزادراه تهران - قم به خبرنگار مهر، گفت: علت سانحه آزادراه تهران ـ قم را به موقع اعلام می کنم.

آخوندی با اشاره به بازدید از طرح های توسعه ای فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: این بازدید از چند جهت برای من مهم بود نخست آنکه موضوع بحث ترابری و ترافیک درون‌شهری و بین‌شهری بررسی شود زیرا با توجه به سکونت حدود 3 میلیون نفر در حومه و جنوب تهران و اهمیت منابع اقتصادی آنها باید نحوه ارتباط‌دهی این افراد با شهر تهران مورد توجه قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع آزادراه تهران - قم و بار ترافیکی سنگین این آزادراه در بخش مسافری از مسایل مهم مورد توجه در بازدید بود، اظهار داشت: معتقدم اگر بتوان مقداری از بار مسافری آزادراه تهران - قم را به خط آهن انتقال داد و راه آهن مسافری تهران - قم را با توسعه ناوگان افزایش داد، مشکل جدید بار ترافیکی آزادراه تهران - قم برطرف می‌شود.

آخوندی با انتقاد از اینکه ایستگاه راه آهن قم به بیرون از شهرمنتقل شده است، افزود: نمی‌دانم با چه تدبیری این کج‌سلیقگی در دولت قبلی اجرا شد زیرا ایستگاه راه‌آهن قم در وسط این شهر بود اما متأسفانه به بیرون از شهر منتقل شده است که باید به سرعت به مرکز شهر منتقل شود.

وی با بیان اینکه این خط راه‌آهن باید بتواند با متروی فرودگاه امام به صورت ترکیبی عمل کند، گفت: در واقع باید یک ایستگاه تبادل در تقاطع راه‌آهن و متروی فرودگاه امام خمینی (ره) ایجاد کنیم تا مسافران از این ایستگاه استفاده کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکپارچگی حمل و نقل برای من بسیار مهم است، افزود: در گامی دیگر باید مترو، جاده و راه‌آهن با حمل‌ونقل هوایی ترکیب شوند تا هماهنگی خاصی بین آنها به وجود آید.

آخوندی با اشاره به اینکه خط آهن تهران - قم در قطعه‌ای از مسیر به متروی فرودگاه امام خمینی (ره) و پرند نزدیک می‌شود، خاطرنشان کرد: تصمیم‌ گرفته‌ایم ایستگاهی در این محل احداث شود تا مسافران راه‌آهن و مترو از این ایستگاه تبادل استفاده کنند.

وی افزود: براین اساس مسافری که از سمت قم به سمت فرودگاه می‌آید ابتدا از راه‌آهن استفاده کرده و سپس در ایستگاه تبادل از طریق متروی پرند به فرودگاه امام خمینی (ره) شود ضمن آنکه مسافران از هر نقطه از شهر تهران می‌توانند ابتدا وارد مترو شده و سپس در ایستگاه تبادلی از طریق خط آهن به سمت قم منتقل شوند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با استفاده از ایستگاه تبادل مسافران قم می‌توانند از طریق خط‌آهن و ریل مترو به هر نقطه‌‌ای از تهران منتقل شوند، گفت: در حال حاضر ارتباط مستقیمی بین فردوگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی (ره) وجود ندارد و حتی اگر مترو فرودگاه امام خمینی (ره) فعال شود باز اگر مسافری بخواهد به سمت فرودگاه مهرآباد سفر کند باید تا میدان امام خمینی (ره) با یک مترو رفته و سپس از میدان امام خمینی دوباره سوار متروی دیگر شده و به سمت فرودگاه مهرآباد حرکت کند که در این خط مترو نیز هنوز ایستگاه فردوگاه مهرآباد به این فرودگاه متصل نشده است.

آخوندی افزود: از شرکت راه‌آهن و شرکت مترو خواستم تاچگونگی ایجاد خطی مستقیم از فرودگاه امام خمینی (ره) تا فرودگاه مهرآباد را بررسی کنند که در این باره دو مدیرعامل باید امکان‌سنجی‌ها را انجام دهند به این دلیل که سالانه حدود 13 میلیون مسافر از فرودگاه مهرآباد و 5 میلیون مسافر نیز سالانه در فرودگاه امام خمینی (ره) جابه‌جا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر هم ارتباط خط سریع بین فرودگاه ها وجود دارد، اظهار داشت: فرودگاه امام خمینی در حال حاضر با اهداف اصلی خود خیلی فاصله دارد و امیدواریم که بتوانیم مراحل توسعه آن را عملیات کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در فاز یک حدود 6 میلیون مسافر ظرفیت وجود دارد که سالانه 5 میلیون مسافر جابه‌جا می‌کنند و 80 درصد ظرفیت این ترمینال فعال است همچنین دو فاز 2 و 3 برای این فرودگاه پیش‌بینی شده که هنوز عملیاتی نشده است.

آخوندی با اشاره به ماده 166 قانون برنامه پنجم برای ایجاد شهر فرودگاهی، گفت: فرودگاه فقط باند نشست و برخاست و ترمینال نیست و کلاً خدمات پیرامونی باید از نظر بار، مسافر، خطوط هوایی، آسمان کشور، ترانزیت و دیگر خدمات جانبی فعال باشد به همین منظور در ماده 166 قانون اساسی قید شده که دولت باید هر چه سریع‌تر شهرک فرودگاهی در فرودگاه امام خمینی(ره) طراحی کند، همچنین منطقه آزاد و منطقه ویژه تجاری تعریف شود که امکان بزرگی برای منطقه است.

وی تاکید کرد: باید دید تجاری نسبت به ساخت فرودگاه داشت در صورتی که تاکنون دید اداری به این موضوع داشته‌ایم، بنابراین وقتی این موارد معنا می‌یابد که جریان تجاری بزرگی در سطح بین‌الملل صورت گیرد که اگر تجاری سازی رخ ندهد این پروژه ها هزینه اضافی بر دوش مردم است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ها باید در جهت تجارت جهانی عمل کرد، گفت: اگر بتوان روابط تجارت جهانی را تسریع کرد آن وقت می‌توان از مفهوم تجارت جهانی، فاینانس‌های بین‌المللی و منابع خارجی بهره برد.

آخوندی با تاکید بر اینکه موقعیت ایران در کریدور هوایی بین‌المللی منطقه باید بیش از این باشد، گفت: سهم موجود بسیار پایین است و مورد قبول مردم نیست.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اینکه فرودگاه مهر‌آباد از نظر من بسیار مهم است و هیچ وقت این فرودگاه تعطیل نمی‌شود، گفت: در تهران فرودگاه مهرآباد را خواهیم داشت و این فرودگاه بسیار مطلوب است و از قائم مقام در امور هوانوردی خواسته‌ام ساماندهی فرودگاه مهرآباد را پیگیری کند.