صبا با توقف برابر ذوب آهن در منطقه خطر باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبالیست های صبای قم در دیداری حساس از هفته سیزدهم بازی های سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف تیم ذوب‌آهن اصفهان رفتند که این دیدار نیز به یکی از بازی های بدون پیروزی آنها در لیگ منجر شد.

دور رفت مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، پنجشنبه شب وارد هفته سیزدهم خود شد و طبق برنامه فدراسیون فوتبال، تیم تحت هدایت محمد مایلی کهن یعنی صبای قم در دیداری خارج از خانه میهمان تیم سرشناس ذوب‌آهن اصفهان بود که مقابل این تیم تن به تساوی داد.

شاگردان محمد مایلی کهن در تیم فوتبال صبای قم سیزدهمین بازی از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را نیز بدون پیروزی پشت سر گذاشتند تا تنها در چهار مسابقه از 13 بازی این فصل طعم پیروزی را چشیده باشند.

فوتبالیست های صبای قم که هفته گذشته در بازی خانگی برابر پرسپولیس تهران نیز بازی برده را با تساوی عوض کردند، در دیدار خارج از خانه برابر ذوب‌آهن اصفهان نیز بازی برده را با تساوی عوض کردند تا بدین ترتیب به دومین تساوی این فصل راضی شوند و امتیازها بین تیم‌های دهم و دوازدهم جدول رده بندی سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال تقسیم شود.

نماینده فوتبال قم که امسال دهمین فصل حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را تجربه می‌کند، در حالی که از 12 بازی قبل خود تنها چهار پیروزی در کارنامه داشت و یکی از تیم های نیمه پائین جدول رده‌بندی فصل جاری لیگ برتر بود، در میهمانی هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال در مصاف با تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان تلاش قابل تقدیری برای رسیدن به پیروزی داشت اما همانند میزبان نتوانست از فرصت‌های خود به خوبی بهره ببرد و به ناچار دومین بار در لیگ برتر از کسب پیروزی محروم ماند.

این دیدار در حالی به میزبانی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه فولاد شهر برگزار شد که اصفهانی‌ها در دیدار رفت فصل گذشته خود با صبای قم در همین ورزشگاه باخته بودند و تنها با پنالتی مشکوکی که ناشی از خطای دروازه بان صبا بر روی مهاجم آنها بود به گل تساوی برابر صبا دست یافتند.

فوتبالیست های صبای قم در هفته چهاردهم از دور رفت فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در جدالی حساس در خانه پذیرای تیم فوتبال مس کرمان بوده و در هفته پایانی از دور رفت لیگ سیزدهم به مصاف سایپا البرز می روند.

صبای قم تا کنون از هفت بازی خانگی در سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور تساوی با گسترش فولاد تبریز و پیروزی برابر تیم های ملوان بندر انزلی، فجر شهید سپاسی شیراز و راه آهن سورینت را در کارنامه دارد و در خانه به تیم های فولاد خوزستان و تراکتور سازی تبریز هم باخته است.

البته شاگردان محمد مایلی کهن در هفت بازی خارج از خانه نیز از سد نفت تهران گذشته، با ذوب آهن اصفهان مساوی کرده و به تیم های استقلال تهران، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، استقلال صنعتی خوزستان و داماش گیلان باخته و در مجموع شرایط خوبی در جدول رده بندی لیگ برتر ندارد.