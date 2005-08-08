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۱۷ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۱

در ادامه سفر رييس مجلس به اصفهان؛

زيرگذر "عاشق اصفهاني" به بهره برداري رسيد

پل زيرگذر "عاشق اصفهاني" ظهر امروز با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي در شهر اصفهان به بهره برداري رسيد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي پس از حضور درهمايش بزرگداشت و تبيين آراي آيت ‌الله نورالله نجفي ‌اصفهاني و همچنين پاسداشت يكصدمين سالگرد فرمان مشروطيت، پل زير گذر"عاشق اصفهاني" را افتتاح كرد .

وي همچنين طرح اضافه شدن 76 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسراني اصفهان را افتتاح كرد.

حداد عادل در افتتاح اين طرح ها اظهار داشت: ملت ايران با پرداختن ماليات هاي خود دولت را در به تحقق رساندن طرحهاي عمراني كمك مي كنند.

وي افزود: ملت ايران بايد بداند كه پرداخت اين مالياتها باعث مي شود مشكلات شهري و جامعه حل شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي كه در جمع اقشار مختلف مردم سخن مي گفت، از مردم اصفهان كه در انتخابات، حضوري پررنگ داشتند، تشكر و قدرداني كرد.

کد مطلب 215738

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