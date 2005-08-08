زيرگذر "عاشق اصفهاني" به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي پس از حضور درهمايش بزرگداشت و تبيين آراي آيت ‌الله نورالله نجفي ‌اصفهاني و همچنين پاسداشت يكصدمين سالگرد فرمان مشروطيت، پل زير گذر"عاشق اصفهاني" را افتتاح كرد .

وي همچنين طرح اضافه شدن 76 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسراني اصفهان را افتتاح كرد.

حداد عادل در افتتاح اين طرح ها اظهار داشت: ملت ايران با پرداختن ماليات هاي خود دولت را در به تحقق رساندن طرحهاي عمراني كمك مي كنند.



وي افزود: ملت ايران بايد بداند كه پرداخت اين مالياتها باعث مي شود مشكلات شهري و جامعه حل شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي كه در جمع اقشار مختلف مردم سخن مي گفت، از مردم اصفهان كه در انتخابات، حضوري پررنگ داشتند، تشكر و قدرداني كرد.