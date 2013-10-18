دعوای اعضاي جديد و سابق هيئت مديره كانون ازدواج و طلاق قضايي شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضاي جديد هيئت مديره كانون سردفتران ازدواج و طلاق اعلام كردند: انتخابات مجمع عمومي كانون مورد تائيد مسئولان مربوطه قرار گرفته و حجت الاسلام كاظم كمالي به عنوان رئيس، سيد حبيب الله حسني نايب رئيس، علي مظفري خزانه دار، حجت الاسلام سيد ابوالقاسم حسيني دبير و مجتبي تقديسي به عنوان عضو برگزيده و تایيد شدند ولي به دليل كثالت و بيماري حجت الاسلام كمالي و درخواست وي مجمع عمومي دوباره اعضاي جديد هيئت مديره را انتخاب كرد.

بر اساس اين گزارش، مجمع عمومي اعضاي جديد را به شرح ذيل انتخاب كرد:

1- سید حبیب الله حسنی به عنوان رئیس

2- علی مظفری بعنوان نایب رئیس

3- مجتبی تقدیسی بعنوان خزانه دار

4- حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی بعنوان دبیر

5- حجت الاسلام محدث نوری بعنوان عضو

به گزارش مهر، هيئت مديره جديد اعلام كرده است كه هيئت مديره قبلي هيچگونه تعامل و همكاري براي انتقال اطلاعات و رمز عبور سایت و مهرکانون نداشته و متاسفانه اختیارات هیئت مدیره قبلی تماما در اختیار یک نفر بوده كه از هر گونه همکاری خودداری كرده است. براي همين از طريق مراجع قضايي اقدام كرده و توانستيم در ابتدا رمز سايت را در دست داشته باشيم.

هيئت مديره جديد كانون ازدواج و طلاق كشور اعلام كرده است: آقای شیخ الرئیس رئیس سابق کانون هیچگونه همکاری نكرده بلکه متاسفانه کماکان از تحویل اموال کانون امتناع می كند.