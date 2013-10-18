مسابقات جت اسکی قهرمانی کشور در مازندران آغاز شد

عبدالحسین دلداده مهربان دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی کشورپیش از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات برای اولین بار طبق استانداردهای بین المللی در ایران در بخش مردان و زنان و در رده های سنی نوجوان، جوانان و بزرگسالان برگزار شده است.

وی اظهار داشت: در این مسابقات ورزشکارانی که گواهینامه ویژه این رشته را دارند با تستهای پزشکی که انجام داده اند، شرکت دارند.

وی عنوان کرد: در این دوره مسابقات 100 نفر ثبت نام کردند که پس از انجام تست های پزشکی اکنون 49 نفر در مسابقات شرکت دارند.

دلداده مهربان، تشکیل کلاسهای آموزشی برای دارندگان جت اسکی و شناسایی ورزشکاران مستعد را از مهمترین اهداف برگزاری مسابقات اعلام کرد.

این مسابقات یکروزه است.