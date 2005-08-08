ادامه اجراهاي " روزي روزگاري آبادان " در تالار قشقايي

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در اين نمايش كه بازيگران آن فروغ قجابگلي، حميد رضا آذرنگ ، فرانك ترابي ،مهدي بوسليك، دانيال كوهستاني و شهرام حقيقت دوست بازي دارند. پيام فروتن به عنوان طراح صحنه " بهرنگ بقايي" به عنوان آهنگساز و نور الدين حيدري ماهر به عنوان دستيار كارگردان حضور دارند.

قصه نمايش " روزي روزگاري آبادان" به آدمهاي پس از جنگ و اين بار به آدمهاي گرفتار آمده در جنگ عراق و آمريكا مي پردازد؛ همه چيز از يك خريد ساده پيش از عيد آغاز مي شود...

اين گزارش به نقل از روابط عمومي مجموعه تئاتر شهر حاكي است: اين نمايش كه همه روزه بجز شنبه ها درتالار قشقايي روي صحنه است ساعت اجرايش 30/20 و مدت اجراي آن نيز 60 دقيقه است.