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۱۷ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۵۹

ادامه اجراهاي " روزي روزگاري آبادان " در تالار قشقايي

اجراي نمايش " روزي روزگاري آبادان " نوشته و كار حميد آذرنگ در تالار قشقايي مجموعه تئاتر شهر به نيمه رسيد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در اين نمايش كه بازيگران آن فروغ قجابگلي، حميد رضا آذرنگ ، فرانك ترابي ،مهدي بوسليك، دانيال كوهستاني و شهرام حقيقت دوست بازي دارند. پيام فروتن به عنوان  طراح صحنه " بهرنگ بقايي" به عنوان آهنگساز و نور الدين حيدري ماهر به عنوان دستيار كارگردان حضور دارند.
قصه نمايش " روزي روزگاري آبادان" به آدمهاي پس از جنگ و اين بار به آدمهاي گرفتار آمده در جنگ عراق و آمريكا مي پردازد؛ همه چيز از يك خريد ساده پيش از عيد آغاز مي شود...
اين گزارش به نقل از روابط عمومي مجموعه تئاتر شهر حاكي است:  اين نمايش كه همه روزه بجز شنبه ها درتالار قشقايي روي صحنه است ساعت اجرايش 30/20 و مدت اجراي آن نيز 60 دقيقه است.

کد مطلب 215739

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