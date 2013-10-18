تمرین "هراکلس پنج" از سر گرفته شد/ وعده معاون وزیر برای حمایت از جوانان

ناصر حسینی‌مهر درباره از سرگیری تمرین های نمایش "هراکلس پنج" به خبرنگار مهر گفت: در پاسخ به نامه ای که 22 نفر از بازیگران نمایش "هراکلس پنج" خطاب به علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد نوشته و در آن نامه خواستار رسیدگی به وضعیت جوانان تئاتری و حمایت مالی از نمایش "هراکلس پنج" شده بودند، مرادخانی سه‌شنبه 23 مهرماه از من و دو نفر از بازیگران کارم به نمایندگی از دیگر اعضا گروه "تئاتر 6" دعوت به دیدار کرد.

وی ادامه داد: در دیدار روز سه شنبه با مرادخانی ضمن توضیح وضعیت نسل جوان تئاتری و لزوم حمایت از آنها به مشکلات مالی که گریبانگیر نمایش "هراکلس پنج" شده است اشاره کردیم که خوشبختانه واکنش مثبت معاون هنری وزارت ارشاد را در بر داشت. در این جلسه که نزدیک به دو سال طول کشید بیش از همه درباره جایگاه نسل جوان تئاتری به تبادل نظر پرداختیم.

این کارگردان با تاکید بر اینکه در این دیدار در مجموع به نظرات مشترکی رسیدند، بیان کردند: مرادخانی نیز معتقد بود امروزه بدنه تئاتر از جوانان تئاتری تشکیل شده که باید توسط نسل گذشته و مسئولان مورد حمایت قرار گیرند. من نیز معتقدم که دیگر وقت آن رسیده است تا نسل گذشته و مسئولان تئاتر کشور با بزرگواری و انعطاف بیشتری راه را برای نسل تازه نفس تئاتر باز کنند.

حسینی مهر یادآور شد: در این جلسه آقای مرادخانی بارها بر این جمله تاکید داشت که "من آمده ام تا با کمک جوان ها تئاتر را سر و سامان بدهم." در دیدگاه ها و برنامه های وی نیز تلاش‌هایی مبنی بر حمایت وی از جوانان دیده می شود. در واقع باوری که وی به بکارگیری ظرفیت و پتانسیل نسل جوان دارد ارزشمند است بنابراین باید در انتظار دوره متفاوتی برای تئاتر ایران باشیم. امیدوارم طرح های مد نظر وی هرچه زودتر تحقق پیدا کند و در حد شعار و وعده نماند.

کارگردان "ویتسک" تصریح کرد: من این دیدار را بسیار مثبت ارزیابی می کنم. طبق صحبتهای معاون هنری وزارت ارشاد قرار است به نمایش "هراکلس پنج" کمک مالی شود. به همین دلیل قرار است شنبه 27 مهر ماه جلسه ای با مرادخانی برای مشخص شدن جزئیات حمایت وی از گروه نمایش صورت گیرد که امیدوارم مثمر ثمر باشد. این حمایت قرار نیست از طرف شورای حمایت بر آثار نمایشی و یا مرکز هنرهای نمایشی باشد اما خود معاونت هنری شخصا قول همکاری و مساعدت به ما داده است.

این مدرس تئاتر با ابراز امیدواری از اینکه این حمایت ها محدود به چند گروه نمایشی نشود، گفت: امیدوارم اگر قرار است چراغی روشن شود فقط برای یکی دو گروه نباشد چون جوانان تئاتری ما نه تنها در تهران بلکه در شهرستان ها نیز نیازمند حمایت و کمک هستند. با توجه به صحبتهای مرادخانی و تاکیدی که وی بر حمایت از جوانان و کمک مالی به آنها در این دیدار داشت تمرین های نمایش "هراکلس پنج" از سر گرفته شده است.

نمایش "هراکلس پنج" قرار است از 10 بهمن ماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برود. هفته گذشته تمرینهای نمایش "هراکلس پنج" به دلیل کمبود بودجه متوقف شد. بازیگران این نمایش ابتدا نزد مشاور مرادخانی رفته اما از حمایت وی ناامید شدند بنابراین طی نامه ای به معاون هنری وزارت ارشاد خواستار رسیدگی به وضعیت جوانان تئاتری شدند که مرادخانی در دیداری که با آنها داشت قول مساعدت و همکاری داده است.