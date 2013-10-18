نباید در دشمن شناسی دچار اشتباه شویم/تکبیر مرگ بر آمریکا و اسرائیل دستور امام بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه باشکوه مشهد مقدس در جمع زائران و مجاوران حضرت ثامن الحجج (ع) اظهار کرد: هر ندایی از هر جای دنیا باعث جدایی مسلمانان شود، سربازی بی جیره و مواجب برای آمریکا و اسرائیل است.

امام جمعه مشهد بیان کرد: هر نوع توقع از آمریکا توقع نا به جایی است، چرا که او دشمن شماره یک جهان اسلام است.

آیت الله علم الهدی افزود: تکبیر مرگ بر آمریکا و اسرائیل دستور امام بود و ما با همین تکبیرها دشمن را بیرون راندیم و امام هیچ نظری درباره حذف این تکبیر نداشتند.

وی با اشاره به اینکه رهبر حج را به عنوان کیمیای معجزه گر و عید بزرگ مسلمانان تعبیر کرده اند، اظهار کرد: این فرموده رهبر تحلیلی و عمیق است، زیرا افراد ساقط شده و آلوده ای که به حج رفته اند با ذات طلایی بازگشته اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اگر حج با یک مدیریت الهی و آسمانی انجام شود، جامعه گرفتار اسلامی را هم به جامعه اسلامی غالب و پیروز مبدل می سازد.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه رهبر در این پیام دو راه علاج برای وضعیت مسلمانان جهان ارائه کردند، اظهار کرد: بیداری اسلامی و هویت یابی مسلمانان و گرفتاری های فوق العاده مسلمانان در بلاد اسلامی دو راه علاج است.

وی با بیان اینکه در برخی جوامع اسلامی، مسلمانان با توجه به فرهنگ ملحد مدرنیته هویت بیگانه یافته بودند، افزود: اما به برکت انقلاب اسلامی هویت یاب شدند.

امام جمعه مشهد افزود: مسلمانان اگر به دنبال هویت خود بروند، دیگر هیچ چیز در اثبات هویت اسلامی آنها نمی تواند مانع شود.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اتفاقات سوریه بیان کرد: امروز دشمنان با به خاک و خون کشیدن مسلمانان و القا وحشی گریهای عوامل خود می خواهند تابلویی جلوی چشم دنیا ترسیم کنند که مسلمانی یعنی بازگشت به توحش و جگر خواری انسان ها در قرون وسطی است.

وی تصریح کرد: رهبر دو راهکار برای علاج مشکلات مسلمانان ارائه می دهند، که یکی وحدت و دیگری شناخت دشمن است.