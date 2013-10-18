به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یزد اظهار داشت: امید است تیم مذاکره کننده ایران در این مذاکرات، قاطع و محکم بایستد و از حق مردم و اسلام دفاع کند.

وی ادامه داد: گروه مذاکره کننده‌ای که در این مذاکرات در حال انجام حضور داردباید طوری مسیر مذاکره را پیش ببرد که از حق قانونی و مسلم ملت ایران و اسلام دفاع شود.

خطیب جمعه یزد با بیان اینکه نمی‌توان به لبخند آن‌ها اعتماد کرد افزود: ملت ایران تا کنون بی‌اعتمادی زیادی از طرف مقابل و از سوی دشمنان خود دیده است از این رو می‌طلبد تا با حواس جمع و دقت نظر کامل در مذاکرات حضور داشته باشند.

وی عنوان کرد: بیش از سی و چندسال است که دشمنان برای ضربه اسلام و انقلاب در تلاش هستند و از هیچ اقدامی علیه ملت ایران دست نکشیدند.

آیت‌الله ناصری بیان داشت: از زمانی که شاه ملعون در این سرزمین دست‌نشانده و مهره خودشان بود با وجود اینکه شاه حلقوم آن‌ها را پرکرده بود و باج می‌داد اما مرتب و به دفعات زیاد به فکر خیانت علیه کشور بودند و بارها این موضوع و دسیسه‌های دشمن برای ما روشن شده است.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی دشمن ضربه به اسلام و نابودی این دین الهی است اظهار داشت: دشمن در این سال‌ها تغییری نکرده بلکه هر روز با شیوه و روشی جدید قد برافراشته و در پی ضربه به اسلام است.

خطیب جمعه یزد ادامه داد: اکنون که ما اسلام را می‌خواهیم و برای حفظ و گسترش دین مبین الهی تلاش می کنیم نیز دشمن همانی است که از سال‌های گذشته بوده و به کار خود ادامه می‌دهد.

وی عنوان کرد: گرفتاری‌ها و مشکلاتی که اخیرا برای خودشان به وجود آمده باعث شده تا برای مدتی کوتاه توجه چندانی نداشته باشند و در مسئل خود غرق باشند اما در این حال نیز قصد فریب و کلک و خیانت دارند.

امام جمعه شهر یزد با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر نرمش قهرمانانه گفت: نباید در برابر لبخندهای فریبکارانه دشمن خام شویم بلکه با بهره‌گیری از تدابیر و رهنمودهای رهبری، حق خودمان را بگیریم و در عین حال خواسته‌ای که آن‌ها دارند اگر حق است بدهیم و اگر ناحق و زور است با نرمش قهرمانانه وارد شویم.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران زیر بار زور نمی‌رود و از حق خودش کوتاه نمی‌آید بیان داشت: باید در مذاکرات و پیشنهاداتی که بین گروه ایرانی و گروه 1+5 مطرح می‌شود منافع ملت ایران و منافع جامعه اسلامی در نظر باشد.

آیت‌الله ناصری در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یزد، دهه ولایت را یاد آور شد و اظهار داشت: دهه ولایت متعلق به امیرالمومنین است که باید همواره آن را حفظ کرد.

وی ادامه داد: معتقدیم که مسئله ولایت یک مسئله اصلی و اساسی است و زمانی که خداوند پیامبر اسلام را برای هدایت جامعه بشری و گسترش دین اسلام فرستاد، ضرورت داشت بعد از ایشان نیز این رسالت ادامه داشته باشد.

خطیب جمعه یزد افزود: باید بعد از پیامبر(ص) نیز کسی بود تا راه ایشان را ادامه دهد و پیشوای مسلمانان و پرچمدار اسلام باشد.

وی تنها راه نجات مسلمانان را ولایت‌پذیری و تمسک به ولایت دانست و گفت: ولایت فقیه‌ نیز همان ولایت امیرالمومنین است که از سوی پیامبر و برای هدایت مسلمانان معرفی شد و اگر بخواهیم به بیراهه نرویم باید تابع ولایت فقیه باشیم.