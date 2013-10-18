مذاکرات هسته ای میدان برد برد برای ایران است/ آمریکایی ها با خودشان هم دشمنی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علاءالدینی در آیین دشمن شکن و عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان دماوند که با حضور گسترده اقشار مختلف مردمی و شمار کثیری از مسئولان همراه شد، اظهار داشت: بعد از حضور ایران و دیگر کشورهای جهان در نیویورک، میدان دیگری پیش روی جریان دیپلماسی کشور این بار در ژنو سوئیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: هرچند از جزئیات مذاکرات خبری به رسانه های گروهی درز نکرد، اما هر دو طرف نسبت به آن ابراز خوشبینی می کردند؛ البته طبق بیان مسئولان امر اصولی نظیر فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرمت ساخت و استفاده از تسلیحات هسته ای، تأکید بر برخورداری کشور از تأسیسات غنی سازی اورانیوم و همکاری متقابل در بسته پیشنهادی ایران گنجانده شده بود.

این مسئول اضافه کرد: اما اصولی ترین بند مورد تأکید طرف ایرانی در مذاکرات مذکور لزوم تداوم همکاری های غرب با تیم ایرانی در ادامه مسیر است که مبادا دول غربی به مانند ادوار گذشته من باب مثال با خودداری از واگذاری رادیو داروهای پزشکی به روال عهدشکنی های معمول خود بازگردند.

مذاکرات هسته ای میدان برد برد برای ایران

علاءالدینی با بیان اینکه مذاکرات هسته ای میدان برد برد برای ایران اسلامی است، افزود: کشورمان در هر دو صورت یعنی چه این مذاکرات به نتایجی دلخواه منتهی شود و یا آنچه مطلوب طرف ایرانی است حاصل نشود، موقعیتی سراسر برد نصیب خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و خطیب نماز جمعه دماوند تصریح کرد: اگر نتایج مطلوب برای کشورمان حاصل نشود، واقعیتی روشن و دارای ظرفیت برای پرداخت هزینه ای همچون "غیر قابل اعتمادی جهان استکبار به سرکردگی آمریکا" بر همگان عیان می شود.

وی ادامه داد: مردم با مشاهده عهدشکنی دوباره غرب برغم دیپلماسی ایرانِ به اذن رهبر فرزانه انقلاب طی شرایط یاد شده به عنوان فرضیه ای حاصل از مذاکرات، بار دیگر شاهد تأیید حکمت و آینده نگری ایشان در خصوص تحلیل مسائل مختلف جهان، منطقه و کشور خواهند بود.

لزوم دوری از ساده اندیشی در رابطه با آمریکا

این مسئول با تأکید بر لزوم دوری از ساده اندیشی در رابطه با آمریکا، خاطرنشان کرد: طی روزها و ماه های اخیر با تأسف، برخی تحت تأثیر پیام های دروغین دستگاه های تبلیغاتی وابسته به استکبار اصل دشمنی آمریکایی ها با ایران را قبول ندارند.

علاءالدینی اضافه کرد: حال این عده با چنین تأثیر پذیری هایی، انقلابیون را به تحلیل اشتباه در خصوص مسائل مربوط به ایران و آمریکا متهم می کنند، به اعتقاد آنها آمریکا ابرقدرت جهان و مسئول ایجاد نظم و امنیت در این کره خاکی است که می توان به او اعتماد کرد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و خطیب نماز جمعه دماوند بیان داشت: اما در واقع چنین تحلیل هایی را باید ساده اندیشی نامید؛ چراکه ایران اسلامی هیچگاه در قبال استکبار و آمریکا مرتکب اشتباه نشده است.

آمریکایی ها با خودشان هم سر دشمنی دارند

وی افزود: هرگز نباید فراموش کرد که قصد امروز، دیروز و فردای آمریکا نابودی اسلام و مسلمین است؛ به سخره گیری عقاید اسلامی با چاپ و نشر کتاب آیات شیطانی، دشمنی با همه ادیان الهی حتی مسیحیت و حمایت از گروه های تکفیری و تروریستی از جمله مصادیق دشمنی دیرینه آمریکا با ایران است.

به گفته این مسئول، آمریکایی ها با خودشان هم سر دشمنی دارند و نمونه عینی چنین ادعایی را می توان در جریانات اخیر منتهی به تعطیلی 15 روزه دولت فدرال آمریکا بر اثر بروز اختلافات شدید میان احزاب دموکرات و جمهوری خواه ایالات متحده مشاهده کرد.

حجت الاسلام علاءالدینی ضمن بازخوانی هشدارهای راهگشای امام راحل(ره) پیرامون روابط ایران و آمریکا خاطرنشان کرد: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سخنانی گوهربار فرموده اند که "خطر آمریکا را جدی بگیرید که اگر از آن غفلت کنید، نابود می شوید".

ایجاد درگیری میان مسلمانان راهبرد دشمنان اسلام

رئیس ستاد هماهنگی اقامه نماز جمعه دماوند در ادامه خطابه های این هفته با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به حجاج گفت: در پیام رهبر فرزانه انقلاب به حجاج حاضر در سرزمین وحی و مشغول به اجرای مناسک حج دو جنبه هشدار و همچنین راهکار مشهود است.

وی ادامه داد: معظم له در پیام مذکور راهبرد کنونی دشمنان اسلام را ایجاد درگیری میان مسلمانان معرفی فرمودند؛ دلیل اتخاذ چنین رویکردی از سوی استکبار کاهش ظرفیتهای بالقوه جهان اسلام در تقابل با آنها است.

این مسئول اضافه کرد: حمایت آمریکا و دیگر هم پیمانان او از گروه های افراطیِ به اصطلاح اسلامی و دست یازیدن چنین عناصری به اعمال ضد انسانی به نام مقدس اسلام مهر تأییدی بر این مدعی است.

پیام رهبری به حجاج، نسخه شفابخش اسلام مقابل افراطیون

حجت الاسلام علاءالدینی، پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به حجاج را به مثابه نسخه شفابخشی از سوی ایشان مقابل افراطیون خواند .

رئیس ستاد هماهنگی اقامه نماز جمعه دماوند تصریح کرد: چنین مسائلی را باید حربه های تدوین شده از سوی غرب در راستای ایجاد تأخیر در پیروزی مسلمانان و فراموشی موضوعی مهم همچون فلسطین و سرزمین های اشغالی دانست.

تکفیر؛ حرمتی شرعی و نماد خدمت به کفر

این مسئول ادامه داد: چاره کار در خنثی سازی این دسیسه شوم از سوی رهبر فرزانه انقلاب مورد اشاره قرار می گیرد؛ اتحاد، شناخت دقیق اهداف دشمن برای رویارویی مناسب، خودداری از تردید افکنی و جلوگیری از ترویج فساد راه هایی است می توان به تأسی از معظم له از آنها بهره برد.

علاءالدینی اضافه کرد: البته ایشان ابزاهای کارآمدتری نظیر هشدار نسبت به زیان های جبران ناپذیر تداوم اختلافات، شناخت دقیق دشمن واقعی و تأکید بر حرمت شرعی اهانت و تکفیر طی فتوای عملی نیز ارائه فرموده اند.

رئیس ستاد هماهنگی اقامه نماز جمعه دماوند افزود: امروز مسلمانان به خوبی می دانند که اهانت و تکفیر حرمتی شرعی و نماد خدمت به کفار است و باید به شدت از آن پرهیز کرد.

برپایی برنامه های مذهبی در دماوند

وی از برپایی برنامه های فرهنگی و مذهبی متعدد در شهرستان دماوند خبر داد و افزود: دماوند به عنوان دیار دارالمؤمنین و برخوردار از مردمانی ولایت مدار همواره در برپایی برنامه های مذهبی و فرهنگی پیش رو بوده و هستند.

این مسئول ادامه داد: در همین راستا مراسمی با حضور اصناف دماوند در راستای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره امام هادی(ع) طی روز سه شنبه هفته جاری در حسینیه محله "فرامه" دماوند برگزار می شود.

علاءالدینی اضافه کرد: همچنین روز پنجشنبه همزمان با عید سعید غدیرخم مراسمی برای تجلیل سادات شهرستان و سایر برنامه های مربوط به این ایام برپا می شود.