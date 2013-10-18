به گزارش خبرگزاری مهر، عادل آذر با بیان این که سرشماری کشاورزی به صورت آزمایشی امسال در 31 استان کشور اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: این سرشماری پس از طی مرحله آزمایشی در سال آینده با بهره گیری از 12 هزار نفر نیرو، اجرایی می شود.

رئیس مرکز آمار ایران سرشماری عمومی کشاورزی را بعد از نفوس و مسکن از مهم ترین سرشماری‌های صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران ارزیابی و بیان کرد: امسال برای نخستین بار در مرحله ی آزمایشی، برای ثبت اطلاعات از تبلت استفاده می شود.

آذر از آماده سازی زمینه های لازم به منظور برگزاری سرشماری کشاورزی در سال 93 خبر داد و گفت: اعتبار مورد نیاز جهت اجرایی شدن این طرح از دریف بودجه 92 و هزینه های جاری بودجه 93 تامین می شود.