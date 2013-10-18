  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

آذر:

کسب آمارهای دقیق زمینه‌ساز تصمیم گیری صحیح در سطح ملی می‌شود

کسب آمارهای دقیق زمینه‌ساز تصمیم گیری صحیح در سطح ملی می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آمار ایران گفت: آمارگیری دقیق در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زمینه‌ساز اتخاذ تصمیم گیری صحیح در سطح ملی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل آذر با بیان این که سرشماری کشاورزی به صورت آزمایشی امسال در 31 استان کشور اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: این سرشماری پس از طی مرحله آزمایشی در سال آینده با بهره گیری از 12 هزار نفر نیرو، اجرایی می شود.

رئیس مرکز آمار ایران سرشماری عمومی کشاورزی را بعد از نفوس و مسکن از مهم ترین سرشماری‌های صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران ارزیابی و بیان کرد: امسال برای نخستین بار در مرحله ی آزمایشی، برای ثبت اطلاعات از تبلت استفاده می شود.

آذر از آماده سازی زمینه های لازم به منظور برگزاری سرشماری کشاورزی در سال 93 خبر داد و گفت: اعتبار مورد نیاز جهت اجرایی شدن این طرح از دریف بودجه 92 و هزینه های جاری بودجه 93 تامین می شود.

کد مطلب 2157448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها