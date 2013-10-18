به گزارش خبرنگار مهر آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با گرامیداشت عید غدیر خم عنوان کرد: در اثبات واقعه غدیر و مسئله جانشینی و ولایت حضرت علی (ع) اسناد بسیار محکمی وجود دارد که تعداد آنها به هزاران صفحه می رسد.

وی با اشاره به روز تربیت بدنی و ورزش افزود: همان گونه که در ورزش های باستانی کشورمان رفتارهای اسلامی تزریق شد و در این ورزشها شاهد اهمیت مسئله احترام به بزرگتر و پیشکسوت هستیم باید اخلاق و رفتار اسلامی در ورزشهای امروزی نیز وارد شود تا از این طریق ما فرهنگ و تمدن خود را به دنیا عرضه کنیم.

وی ادامه داد: ورزش برای سلامتی بدن لازم و ضروری است و مسئولان ورزش باید به توسعه و احیای ورزشهای محلی و ملی کشورمان نیز توجه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه با اشاره به روز صادرات عنوان کرد: رشد صادرات هر کشوری نشان دهنده رشد اقتصادی در آن کشور است ودر این راستا لازم است تا صادر کنندگان ما کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و میزان واردات نیز به حداقل ممکن برسد.

خطیب نماز جمعه بندر عباس ضمن گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزی تصریح کرد: آمار و برنامه‌ریزی اساس تمامی کارها است و مسئولان کشور باید در ارائه آمار از جمله آمار اقتصادی، میزان بیکاری و اشتغال ایجاد شده هر آنچه که هست و واقعیت دارد را بگویند تا برنامه ریزی های درستی در کشور صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به اولویت‌ها در برنامه‌ریزی‌‌های کلان بیان داشت به‌عنوان مثال صنعت کشتی سازی یکی از محوری ترین کارهای صنعتی در استان هرمزگان محسوب می شود که از سابقه‌ای 50 ساله نیز برخوردار است و باید در برنامه‌ریزی‌ها در اولویت قرار گیرد و لازم است تا مسئولان در راستای حل مشکلات و در برنامه ریزی ها اولویت ها را درنظر بگیرند تا سرمایه های کشور از دست نرود.

امام جمعه بندرعباس در ادامه سخنان خود به برپایی تجمعات اعتراضی در بندرعباس در مخالفت با جداسازی بخش هایی از شهرستان پارسیان هرمزگان و الحاق آن به استان فارس اشاره کرد و اظهار داشت: مردم طی 8 روز با برگزاری راهپیمایی خواسته های خود ومخالفت ها با اجرای این مصوبه را اعلام کردند اما در صورت تداوم این تجمعات دشمن از آن سوءاستفاده می کند و دیگر نباید به این راهپیمایی ها ادامه داد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان افزود: منافقین طی روزهای گذشته با انتشار اخباری دروغ اعلام کرده اند که در بندرعباس صد نفر دستگیر شده و مورد شکنجه قرار گرفته اند در حالی که تعدادی از حاضران در این تجمعات در دیدار با بنده اعلام کردند که ما از برخورد خوب نیروی انتظامی تشکر می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: منافقین که خود افرادی دروغگو و از جمله آدم کشتاری و جنایتکارترین افراد هستند از این تجمعات مردم بندرعباس که با نیتی پاک صورت گرفته سوءاستفاده کرده اند و مردم باید توجه داشته باشند که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران بدخواهانی دارد و نباید سوژه و بهانه بدست دشمنان داد.

نعیم آبادی با بیان اینکه حرف ما در مخالفت با جداسازی مناطقی از هرمزگان کاملا منطقی است تصریح کرد: برای گفتن این حرف نیازی به داد و بیداد نیست و دیگر برگزاری تجمعات بدون مجوز در اعتراض به این مسئله جایزنیست و همه باید به قانون احترام بگذاریم.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به اینکه متاسفانه گزاشات اشتباهی در خصوص اجرای این مصوبه نیز ارائه شده است افزود: در حالی که شرایط برای اجرای این مصوبه فراهم نبوده متاسفانه عده‌ای گزارش داده‌اند که اوضاع برای اجرایی شدن جداسازی بخش هایی از هرمزگان آماده است و ما این مسئله را محکوم می کنیم و از افرادی که در ارائه گزارش دقت نکرده‌اند می‌خواهیم که اشتباه خود را تصحیح کنند.

وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: مردمی که با نیتی پاک در این خصوص مخالفت خود را ابراز کرده اند دیگر نباید شرایط را برای سوءاستفاده شبکه هایی همچون بی بی سی که صداقت ندارند و خائن و متجاوز نیز هستند فراهم کنند.