به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سعید رشادی در خطبه‌های نماز جمعه هشترود اظهار داشت: ایران کشوری صلح‌طلب است و با هیچ کشوری قصد دشمنی هم ندارد بلکه برنامه های غلط بعضی کشورها باعث شده کشور ما با آنها دشمنی کند.

وی افزود: مذاکرات 5+1 قطعا به نفع کشور ماست و تا زمانی که آمریکایی‌ها دست از شیطنت و تحریم علیه کشور ما برنداشته و حسن نیت خود را نشان ندهند، مذاکره با آنها امکان پذیر نخواهد بود.

خطیب جمعه هشترود در ادامه به حضور حجاج ایرانی در مراسم برائت از مشکرین اشاره کرد و گفت : حضور گسترده حجاج ایرانی و حتی کشورهای مسلمان سایر کشورها و طنین انداز شدن شعار مرگ بر امریکا در این مراسم نشان از این است که آمریکا دشمن اصلی و درجه یک کشور ماست.

وی افزود: کشورهای غرب با ترور شخصیت‌های مملکت ما، دانشمندان هسته ای و حتی تحریم ها کشور ما را در تنگنا قرار دادند اما با درایت و هوشیاری ملت و رهبری فرزانه این تحریم‌ها به فرصت تبدیل شد.

رشادی در ادامه به دهه امامت و ولایت اشاره کرد و گفت: این دهه برای شناساندن شخصیت والای حضرت علی(ع) و تبیین امامت و ولایت در دنیا فرصت بسیار مناسبی است و شیعیان باید در اجرای برنامه های متنوع تلاش کنند.

وی در ادامه به مشکل مسئله میدان مسجد جامع هشترود هم اشاره کرد و گفت: هنوز پس از گذشت چند دهه از کلنگ زنی میدان مسجد جامع این شهر هنوز این پروژه خاک می خورد و حتی یک درصد هم پیشرفت نکرده است.