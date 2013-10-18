۲۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۵

حجت الاسلام رشادی:

ایران با وجود فشارهای غرب از برنامه هسته‌ای خود عقب‌نشینی نخواهد کرد

تبریز - خبرگزاری مهر: امام جمعه هشترود گفت: به‌رغم گفتگوی 5+1 و فشارهای غرب علیه کشور مان ایران به هیچ وج نباید از برنامه‌های هسته‌ای خود عقب بنشیند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سعید رشادی در خطبه‌های نماز جمعه هشترود اظهار داشت: ایران کشوری صلح‌طلب است و با هیچ کشوری قصد دشمنی هم ندارد بلکه برنامه های غلط بعضی کشورها باعث شده کشور ما با آنها دشمنی کند.

وی افزود: مذاکرات 5+1 قطعا به نفع کشور ماست و تا زمانی که آمریکایی‌ها دست از شیطنت و تحریم علیه کشور ما برنداشته و حسن نیت خود را نشان ندهند، مذاکره با آنها امکان پذیر نخواهد بود.

خطیب جمعه هشترود در ادامه به حضور حجاج ایرانی در مراسم برائت از مشکرین اشاره کرد و گفت : حضور گسترده حجاج ایرانی و حتی کشورهای مسلمان سایر کشورها و طنین انداز شدن شعار مرگ بر امریکا در این مراسم نشان از این است که آمریکا دشمن اصلی و درجه یک کشور ماست.

وی افزود: کشورهای غرب با ترور شخصیت‌های مملکت ما، دانشمندان هسته ای و حتی تحریم ها کشور ما را در تنگنا قرار دادند اما با درایت و هوشیاری ملت و رهبری فرزانه این تحریم‌ها به فرصت تبدیل شد.

رشادی در ادامه به دهه امامت و ولایت اشاره کرد و گفت: این دهه برای شناساندن شخصیت والای حضرت علی(ع) و تبیین امامت و ولایت در دنیا فرصت بسیار مناسبی است و شیعیان باید در اجرای برنامه های متنوع تلاش کنند.

وی در ادامه به مشکل مسئله میدان مسجد جامع هشترود هم اشاره کرد و گفت: هنوز پس از گذشت چند دهه از کلنگ زنی میدان مسجد جامع این شهر هنوز این پروژه خاک می خورد و حتی یک درصد هم پیشرفت نکرده است.

کد مطلب 2157511

