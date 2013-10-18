پيشنهاد شركت كنترل ترافيك:کاهش دوره معاینه فنی به 6 ماه در تهران

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر فرشاد جلالی گفت: شکل گیری محدوده طرح ترافیک بر اساس جلوگیری از انتشار آلاینده های زیست محیطی توسط خودروها بوده است بنابراین ورود خودروها به داخل این محدوده باید بر اساس رعایت موازین و کنترل آلاینده های زیست محیطی باشد. وی ادامه داد: بر این اساس حتی می توان گفت این محدوده را می توان محدوده کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی نام گذاري كرد.

جلالی با اشاره به اعمال معاینه فنی در اخذ مجوز طرح ترافیک سالانه تصریح کرد: از آنجا که معاینه فنی به عنوان مهمترین اهرم نظارتی در بحث کنترل آلاینده های زیست محیطی از سوی خودرو ها مطرح است لذا در قانون ،معاینه فنی یکی از شرایط اخذ مجوز ورود به طرح منظور گردید.

وی افزود: اما مشکل زمانی به وجود امد که قانون 5 ساله معافیت خودرو های نو از معاینه فنی تصویب شد که این امر یکی از انتقاد های اصلی شهرداری تهران به نمایندگان مجلس بود. خودروهایی که ما اعتقاد داریم از همان سال اول از حداقل های زیست محیطی فاصله می گیرند. این در حالی است که میزان استفاده خودرو و پیمایش خودرو در شهری به مانند تهران بیش از نقاط دیگر است و همین موضوع معافیت خودروها از معاینه فنی را به مدت 5 سال بی معنا می کند.

مجری پروژه پرداخت الکترونیک حمل و نقل شهر تهران با اشاره به لزوم ارائه برگه معاینه فنی برای اخذ مجوز روزانه ورود به محدوده طرح ترافیک افزود: ما اعتقاد داریم همانطور که در اخذ مجوز سالانه معاینه فنی لازم است برای اخذ مجوز روزانه نیز باید معاینه فنی خودرو ها اثبات شود چرا که ورود خودروهای فاقد معاینه فنی با اصل ایجاد محدوده طرح ترافیک در منافات خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ورود خودروهای دارای نقص فنی و فاقد معاینه فنی به محدوده طرح ترافیک با دریافت مجوز روزانه لطمه بزرگی به محیط زیست محسوب می شود ابراز امیدواری کرد: به زودی و با صدور مجوز از سوی شورای اسلامی شهر تهران شاهد الزام معاینه فنی برای اخذ مجوز روزانه طرح ترافیک خواهیم بود.

جلالی اظهار داشت: ما پیشنهاد می کنیم حتی الامکان در نقاط مرکزی شهر صرفا خودروهایی تردد کنند که حداکثر از زمان معاینه فنی آن ها بیش از 6 ماه نگذشته باشد.

