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۲۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۸

الوفاق مطرح کرد؛

انتقاد از ادامه بازداشت المرزوق/ رژیم بحرین به گفتگوی سازنده اعتقادی ندارد

انتقاد از ادامه بازداشت المرزوق/ رژیم بحرین به گفتگوی سازنده اعتقادی ندارد

جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای از بی توجهی رژیم این کشور به راهکار سیاسی و اصرار آن بر راه حل امنیتی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق،جمعیت الوفاق با اشاره به ادامه بازداشت خلیل المرزوق معاون سیاسی این جمعیت از جامعه جهانی و به ویژه همپیمانان رژیم بحرین خواست که اقدامی در این زمینه به عمل آورند.

در این بیانیه آمده است: ادامه بازداشت خلیل المرزوق نشانه علاقه نداشتن رژیم به راه حل سیاسی برای حل بحران در بحرین و روی آوردن رژیم به راهکار امنیتی است در حالی که راه پایان بحران گفتگو است.

الوفاق بیان کرد: رژیم به گفتگو توجهی ندارد و به جای توجه به راه حل سیاسی به بازداشت رهبران مخالفان روی آورده است و اوضاع روز به روز بدتر می شود.

در این بیانیه آمده است: ادامه بازداشت خلیل المروزق مغایر اراده جامعه جهانی و قوانین بین المللی حقوق بشری است.

کد مطلب 2157532

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