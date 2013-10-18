بیش از 200 نفر از مسئولان شهرستان چادگان در مانور اسکان اضطرای حضور یافتند

غلامرضا سمندگانی در حاشیه برگزاری مانور اسکان اضطراری در روستای اورگان چادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور یک دستگاه ماشین آتش نشانی به همراه یک دستگاه ماشین حمل جسد در این مانور گفت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 60 مورد اطفاء حریق در شهرستان چادگان صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش بیش از 10 درصدی آتش سوزی در شهرستان چادگان بودیم.

مسئول آتش نشانی شهرستان چادگان ،علت کاهش آتش سوزی در شهرستان را برگزاری کلاس های آموزشی و توجیهی برای شهروندان چادگانی عنوان کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نیز از به کارگیری 20 چادر در این مانور خبر داد و گفت: 25 امدادگر به همراه یک دستگاه ماشین آرگو و یک دستگاه خودروی پیکاپ در این مانور شرکت کردند.

مجتبی بیات بیان داشت: در این مانور خودروی آرگو به صورت نمادین جهت حمل مصدوم فرضی به بالای کوه اعزام شد.

همچنین آموزش‌های لازم در زمینه احیای قلبی ریویcpr توسط رضا سمندگانی مربی تخصصی امداد کمک‌های اولیه جمعیت هلال احمر شهرستان و آموزش اطفاء حریق با کپسول آتش نشانی نیز توسط غلامرضا سمندگانی مسئول آتش نشانی شهرستان چادگان به حاضرین داده شد.

