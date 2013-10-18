به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد احمدي استاندار جديد فارس شنبه 27 مهر ماه، با حضور رحماني فضلي وزير كشور و جمعي از مقامات ملي و استاني در جلسه شوراي اداري معرفي و فعاليت رسمي خود را آغاز خواهد كرد.

بنا به برنامه ريزيهاي انجام شده شنبه 27 مهر ماه طي مراسمي استاندار جديد فارس معارفه خواهد شد.

وزير كشور درسفر يك روزه خود به شهر شيراز علاوه بر حضور در جلسه شوراي اداري استان فارس در بدو ورود با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهدا اداي احترام خواهد كرد.

همچنين در ادامه با آيت الله ايماني نماينده ولي فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز ديدار خواهد کرد.