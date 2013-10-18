اعتصاب گسترده مردم ایتالیا در اعتراض به برنامه اقتصادی لتا 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کارکنان بیمارستان ها و بخش حمل و نقل به همراه کارکنان بخش های خدمات عمومی ایتالیا با دست زدن به اعتصاب سبب بروز اخلال در سیستم حمل و نقل ایتالیا شدند.

این اعتصاب که از عصر روز جمعه آغاز شده در اعتراض به بودجه جدیدی است که توسط دولت انریکو لتا به مجلس ارائه شده است.

دولت انریکو لتا در حالی با این اعتصاب روبرو شده که در یک ماه اخیر بحران بزرگی را پشت سر گذاشته چون در ماه گذشته میلادی استعفای چهار وزیر، کابینه لتا را تا آستانه سقوط پیش برده بود.

گفته می شود بخشی از بودجه سال 2014 میلادی ایتالیا کاهش حقوق کارکنان دولتی را شامل می شود و همین امر سبب اعتراض کارکنان شده است.

ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا محسوب می شود و بروز بحران در آن و متوقف ماندن طرح ریاضت اقتصادی در این کشور می تواند به اقتصاد اروپا ضربه بزند.