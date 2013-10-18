چهار فیلم از اردبیل به جشنواره بین المللی فیلم رشد راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر ، "خواب عمیق" اثر یاشار منوچهری، "این بود هم داستان" و "یک لحظه دیرتر" آثار یوسف یزدانی و "بچه مرز" کاری از رضا جمالی فیلم هایی هستند که توانستند به بخش داستانی کوتاه چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم رشد راه یابند.

جشنواره بین المللی فیلم رشد سوم تا دهم آبان سال 92 در تهران برگزار خواهد شد.

همچنین سه فیلم کوتاه از اردبیل منتخب نمایش در سی امین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران شدند.

در سی امین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ، 30 نمای کوتاه از سی نما طی پنج سانس 90 دقیقه ای در جشنواره فیلم کوتاه به نمایش در می آید .این آثار از میان فیلمهای کوتاه 30 فیلمساز فیلم کوتاه کشور انتخاب شده که در سی دوره جشنواره در جشنواره حضور داشتند.

از بین این 30 فیلم کوتاه سه فیلم متعلق به هنرمندان و فیلمسازان اردبیلی است. "آن دورها"ساخته رضا جمالی، "با او" ساخته نقی نعمتی و "پیر مسگر" ساخته داور علایی از جمله این آثار هستند.

علاوه بر این فیلم کوتاه "حیدر بابا" ساخته کریم عظیمی نیز جرو 30 فیلم کوتاه برگزیده بود که به مناسبت برگزاری سی امین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در این جشنواره به نمایش در آمد. این فیلم کوتاه به عنوان برنده بهترین فیلمنامه در جشنواره فیلم کوتاه تهران شناخته شده بود.

در این جشنواره حمید اسکندری از تصویربرداران با سابقه استان اردبیل نیز جایزه ویژه بهترین فیلمبرداری را به خاطر فیلمبرداری از فیلم کوتاه "حیدر بابا" از آن خود کرده بود. سی امین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران توسط انجمن سینمای جوانان ایران از 22 تا 28 مهرماه در تهران برگزار می شود .