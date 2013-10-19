کمبود فضا برای اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کوی/ اسکان 500 دانشجوی سنوات تمام در خوابگاه

دکتر موسی عنبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کوی دانشگاه تهران از دو بخش پردیس پسران و پردیس دختران تشکیل شده است که در این دو پردیس به ویژه در پردیس پسران تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی مستقر هستند.

استقرار برخی از دانشجویان ارشد در خوابگاه‌های کارشناسی

وی ادامه داد: در پردیس دختران نیز تمام دانشجویان مستقر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند اما چون دانشجویان کارشناسی ارشد زیاد هستند بخش محدودی نیز از آنها در خوابگاه چمران که ویژه دانشجویان دختر کارشناسی است مستقر شده اند.

استقرار 12 ساختمان خوابگاهی در سطح شهر

مدیرکل کوی دانشگاه تهران افزود: حدود 12 ساختمان نیز در سطح شهر وجود دارد که دانشجویان کارشناسی پسر ساکن هستند برخی مواقع برخی از دانشجویان ارشد که شرایط خاصی دارند و یا خود متقاضی هستند می توانند از خوابگاه‌های سطح شهر هم استفاده کنند.

اسکان دانشجویان کارشناسی در داخل کوی غیرممکن است

وی درباره اسکان دانشجویان کارشناسی در داخل کوی گفت: استقرار دانشجویان کارشناسی در داخل کوی ممکن نیست چون ظرفیت دانشگاه در حوزه تحصیلات تکمیلی است و هر سال ظرفیت این دانشجویان افزایش می یابد درحالی ظرفیت دانشجویان کارشناسی ثابت و شاید رو به کاهش باشد.

اسکان دانشجویان متاهل در سه مجتمع خوابگاهی

مدیرکل کوی دانشگاه تهران افزود: همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری متاهل می شوند و ما باید حوزه خوابگاه متاهلی را افزایش دهیم در حال حاضر سه مجتمع غدیر،جلال آل احمد و ساختمان شهید مطهری ساختمان های متاهلی دانشگاه تهران هستند.

افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی و کمبود خوابگاه

وی ادامه داد: امسال به علت افزایش ظرفیت در مقطع تحصیلات تکمیلی کوی دانشگاه با محدودیت فضا مواجه شد، تراکم دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خوابگاه‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این برای کوی دانشگاه مشکل ایجاد کرده ست .

افزایش دو برابری دانشجویان خارجی کوی

عنبری افزود: همچنین امسال کوی دانشگاه در بخش دانشجویان خارجی، نیز با محدودیت فضا مواجه است چون امسال تعداد دانشجویان خارجی کوی دانشگاه تهران نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و در این بخش هم کوی دانشگاه با مشکلاتی مواجه شده است.

حل مشکل کمبود ظرفیت در نیم سال دوم سال تحصیلی

وی تصریح کرد: مشکل خوابگاهی کوی دانشگاه در نیم سال دوم نسبت به نیم سال اول کاهش می یابد چون دانشجویان سنواتی خوابگاه ها را تخلیه می کنند و دو ساختمان کوی برای اسکان دانشجویان خالی می شود.

استقرار 500 دانشجوی سنوات تمام در خوابگاهها

مدیرکل کوی دانشگاه تهران افزود: درحال حاضر 500 دانشجوی سنوات تمام دانشگاه در خوابگاه مستقر هستند که مشغول تدارک دفاع از پایان نامه هستند خود هستند.

مشکل دانشجویان دربخش مجردی و متاهلی

وی با اشاره به مشکلات کوی دانشگاه تهران گفت: کوی دانشگاه تهران هم در بخش مجردی و هم بخش متاهلی دارای مشکل است.

عنبری ادامه داد: در بخش مجردی هر سال ظرفیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رو به افزایش است ولی تعداد اتاق های کوی محدود است برای همین دانشجویان مشکل دارند که در حوزه مجردی می توان با افزایش ظرفیت اتاق ها به نوعی مساله را حل کرد ولی در حوزه متاهلی این کار ممکن نیست.

اسکان حدود 8 هزار دانشجو در خوابگاههای دانشگاه تهران

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 8 هزار دانشجوی متاهل و مجرد در داخل خوابگاههای دانشگاه تهران مستقر هستند که نسبت به سال گذشته حدود 600 الی 700 نفر افزایش یافته است.