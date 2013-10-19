اصول معماری اسلامی – ایرانی از ویژگی های صحن حضرت زهرا (س) در نجف/ بازسازی و مرمت بناها با مشارکت بهترین هنرمندان ایرانی

حسن پلارک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشارکت، مدیریت بازسازی و طرح های توسعه ای در عتبات عالیات برای ایران افتخاری بزرگ و برخاسته از ارادت، عشق به ائمه اطهار و اهل بیت علیه السلام است.

وی همچنین با بیان اینکه ستاد بازسازی عتبات در کشور از سال 1381 با سقوط صدام تاسیس شد، اظهارداشت: این ستاد مسئولیت جذب نذورات مردمی برای بازسازی عتبات عالیات را بر عهده دارد و از سال 81 تاکنون در سایه حمایت های مالی و معنوی دولت و مردم توانسته در سه مرحله غبارروبی و پاکسازی حرم های مطهر، بازسازی ابنیه مطهر و توسعه ابنیه و برای ایجاد تاسیسات زیارتی و رفاهی اقدام کند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور گفت: هنگامی که مردم شیعه عراق با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کردند بر این اساس ستادی برای کمک رسانی به آنان تشکیل شد که با امکانات دولتی به مردم عراق خدمات رسانی می کرد که این کمک ها شامل تامین آب، سوخت حرارتی و غیره بود.

وی افزود: در همین زمان بود که تصمیم به بازسازی عتبات عالیات گرفته شد که با همکاری مناسب عراقی ها روبرو شد از طرفی مردم ایران بعد از 45 سال که آرزوی زیارت عتبات عالیات را داشتند مشتاقانه وارد بازسازی شدند که این حضور مردمی باید ساماندهی می شد که ستاد کمک رسانی به ستاد بازسازی عتبات عالیات تغییر نام یافت.

پلارک اظهارداشت: ستاد بازسازی عتبات عالیات با محوریت شورای سیاست گذاری با حضور سه تن از نمایندگان مقام معظم رهبری و دو نفر دیگر نیز از سوی معظم له منصوب و آغاز به کار کرد.

ستاد بازسازی عتبات عالیات استانی با هدف ساماندهی هدایا و نذورات مردمی راه اندازی شد

وی تصریح کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات در قالب ستادهای استانی با هدف ساماندهی هدایا و نذورات مردمی شکل گرفت تا از صرف هزینه های زائد در عتبات عالیات پیشگیری شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر این ستاد در چند منطقه عراق پروژه در حال اجرا دارد، گفت: در هر چهار شهر مذهبی و در همه عتبات مقدس این ستاد حضوری فعال دارد و در حرم های مطهر حضرت علی علیه السلام، سیدالشهدا سلام الله علیه و حضرت عباس، کاظمین و سامرا و شهر مسیب که طفلان مسلم در آن قرار دارند به همراه شهر کوفه پروژه هایی در حال ساخت دارد.

وی همچنین به وضعیت روند ساخت صحن مطهر حضرت زهرا سلام الله اشاره کرد و اذعان داشت:در ابتدای آغاز فعالیت ستادبازسازی هدف تنها بازسازی بود که در همه عتبات مقدس با پیشرفت چشمگیری نسبت به بازسازی اقدام شد و هم اکنون به پایان رسیده است.

پلارک تصریح کرد: بازسازی در مرحله نخست شامل تعویض سنگ و کف سازی حرم ها و صحن های مطهر، ضریح ها و آینه کاری ها به همراه سیستم های حرارتی، برودتی، صوتی، نورافشانی و ساخت مهمان خانه ها می شد.

وی گفت: در مرحله دوم نیاز های کوتاه مدت رفع شد که به دلیل افزایش حجم زائران باید خدمات فوری ارائه می شد که ساخت مراکز بهداشتی و درمانی و بازسازی مسجد جامع در حال تخریب صفوی در کاظمین و غیره را دربرمی گیرد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور افزود: با بازسازی مسجد صفوی که به حرم مطهر امامین کاظمین ملحق و فضای حرم به چهار برابر ارتقا یافت.

وی اظهارداشت: رواق حضرت ابوطالب علیه السلام نیز بالای سر حضرت علی علیه السلام ایجاد شد و فضای موجود حرم نیز دو برابر شد.

تدوین طرح 50 ساله توسعه حرم های مطهر در عراق

پلارک تاکید کرد: در مرحله سوم موضوع توسعه حرم های مطهر مطرح شد که با هماهنگی تولیت این اماکن مقدس، دیوان وقف شیعه، وزارت مسکن و وزارت کشور عراق برای هر چهار شهر مذهبی طرح 50 ساله توسعه حرم های مطهر تدوین شد.

وی عنوان داشت: براین اساس بعد از چهار سال کار مطالعاتی امور اجرایی نیز آغاز شد که در این میان کمک های مردم ایران در توسعه و ایجاد طرح های موردنظر بیش از پیش چشمگیر بود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور گفت: توسعه حرم حضرت علی علیه السلام اولویت نخست این ستاد در مرحله سوم بود که افزون بر 11 هزار متر مربع را در بر می گرفت که با همکاری استادان دانشگاه شهید بهشتی طرح توسعه حرم علوی که 220 هزار متر مربع در زمینی به طول 110 و عرض 400 متر مربع است به حرم حضرت علی علیه السلام ملحق شد که صحن حضرت زهرا سلام الله نام گرفت.

وی افزود: طرح ساخت صحن حضرت زهرا سلام الله که برای گرامیداشت یاد و نام این بانوی بی نشان اینگونه نامگذاری شد از سوی حضرت آیت الله العظمی سیستانی مورد موافقت قرار گرفت که در طول چهار سال شامل دو سال برای اسکلت بندی و دو سال نیز برای اجرای تزئینات و معماری انجام خواهد شد.

پلارک اذعان داشت: بکارگیری اصول معماری اسلامی – ایرانی از ویژگی های این صحن است که تا پایان سال جاری مرحله نخست این طرح که اسکلت بندی و ساخت سقف است به پایان می رسد.

وی بیان داشت: اجرای پروژه های عام المنفعه در شهرهای مقدس مانند بیمارستان، هتل و مهمان پذیر به ویژه برای زائران ایرانی از اهداف مهم این ستاد است که اعتبارات مردمی را در امور مورد نظرشان هزینه می کند.

ستاد عتبات عالیات گیلان از ستادهای فعال و نخست کشور به شمار می رود

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور گفت: فعالیت های تجمیعی که با همکاری مردمی صورت گرفته است که ایجاد یک بیمارستان بسیار مجهز در کربلا با ارائه خدمات رایگان از جمله اقدامات این ستاد است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه وضعیت ستادبازسازی عتبات عالیات گیلان در مقایسه با دیگر استان ها هم از نظر کمک های مردمی و هم از نظر گسترش تعداد پروژه هایی که دارد چگونه ارزیابی می کنید، یادآورشد: گیلانی ها دارای سابقه تاریخی در علاقه نسبت به اهل بیت علیه السلام در مقایسه با سایر ایرانی ها دارند و همینطور ستاد عتبات عالیات استان به عنوان یکی از ستادهای فعال و نخست کشور به شمار می رود که نقش تاثیرگذاری در هدایت کمک های مردمی داشته و اعتمادسازی مناسبی را در این زمینه انجام داده است.