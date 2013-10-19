  1. دانشگاه و فناوری
۲۷ مهر ۱۳۹۲، ۹:۲۵

دانشمندان روسیه خبر دادند:

نزدیک شدن بیش از حد یک سیارک 300 متری به زمین

ستاره شناسان اعلام کردند که یک سیارک بزرگ در تاریخ 26آگوست سال 2032با سرعت و انرژی بسیار بالا از کنار زمین عبور می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمتری روگوزین مسئول امور تحقیقات فضایی روسیه گفت یک سیارک 365.76 متری زمین را برای یک برخورد و ایجاد انفجار تهدید می کند.

این سیارک توسط ستاره شناسان اکراینی کشف و نام 2013 TV135 برای آن انتخاب شد.

این ستاره شناسان اظهار داشتند که آنها این سیارک را در یک مسیر بالقوه خطرناک که به زمین نزدیک می شود کشف کرده اند. آنها تاریخ برخورد بالقوه را با نیروی حدود دو هزار بمب اتمی محاسبه کرده و اظهار رداشتند که احتمال برخورد یک در 63 هزار است.

ناسا طی یک بیانیه اظهار داشت که سیارک مذکور با احتمال 99.998 درصد در سال 2032 از کنار زمین عبور می کند همان طور که در تاریخ 16 سپتامبر این اتفاق رخ داد.

دان یئومانس مدیر برنامه اجرام نزدیک به زمین ناسا گفت: این کشف نسبتا جدید است، با مشاهدات بیشتر انتظار داریم که بتوانیم خطر را کاهش داده و یا احتمال هرگونه برخوردی را رد کنیم.
 

