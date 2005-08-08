استعفاي نتانياهو هيچ تاثيري بر طرح تخليه نوار غزه نخواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين منبع كه خواست نامش ذكر نشود همچنين ابرازداشت : آريل شارون تصميم نهايي خود را براي اجراي طرح تخليه نوارغزه در موعد مقرر با وجود كناره گيري نتانياهو ازمسئوليت خود گرفته است.

محافل نزديك به آريل شارون خبردادند كه نخست وزير اسراييل تاكيد كرده كه طرح يكجانبه تخليه نوارغزه حتي پس از استعفاي غيرمنتظره نتانياهو به عنوان يكي از رقيبان شارون جهت رياست حزب ليكود ، اجرا خواهد شد .

يك مسئول بلند پايه رژيم صهيونيستي اعلام كرد: كناره گيري نتانياهوهيچ تاثيري بر اجراي طرح يكجانبه پيشنهاد نخست وزير نخواهد گذشت و نمي تواند موجب به تاخير افتادن اجراي طرح در موعد مقررشود.

اين مسئول نزديك به نخست وزير رژيم صهيونيستي همچنين ابراز داشت : استعفاي نتانياهو همچنين بر وضعيت اقتصادي اسراييل تاثير نخواهد گذاشت زيرا ايهود اولمرت معاون نخست وزير به عنوان جانشين وي انتخاب شده و وي اساسا همان استراتژي را دنبال مي كند كه نتانياهو دنبال مي كرد .

گفتني است وزير دارايي رژيم صهيونيستي پس از آنكه كابينه شارون با اجراي طرح عقب نشيني هفته آينده از غزه موافقت نمود ، از مقام خود استعفا كرد.



منابع خبري با بيان اينكه استعفاي نتانياهو وزيردارايي رژِيم صهيونيستي نمي تواند جزيي ازطرح عقب نشيني شارون باشد، اعلام كردند : اين استعفا تاثيرگذار نخواهد بود.

نتانياهو درمتن درخواست استعفاي خود ذكركردعقب نشيني يكجانبه بدون اينكه ازطرف مقابل امتيازي دريافت شود راهي مناسب نمي باشد. وي درادامه مدعي شد: نمي توانم جزيي ازاين طرح غيرمسئولانه باشم . طرحي كه ملت را تقسيم مي كند و به امنيت اسراييل ضربه وارد مي سازد و در آينده به خطري براي وحدت قدس تبديل خواهد شد.