مشاهده 30 مورد وبا در تهران// مرگ سه كودك مبتلا به وبا

دكتر عباس استاد تقي زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، ضمن توصيه به شهروندان مبني بر عدم استفاده از آب شرب در اماكن عمومي، افزود : شهروندان تهراني به هيچ عنوان از تانكرهاي آب سرد كه يخ داخل آنها ريخته مي شود و همچنين از آشاميدني هايي مانند انواع مختلف آب ميوه و... كه توسط دست فروشها درسطح شهر فروخته مي شود ، استفاده نكنند.

وي با بيان اين مطلب كه وبا يك بيماري ميكروبي است كه به صورت شديد و يا خفيف در افراد مختلف ايجاد مي شود، به راههاي انتقال اين بيماري اشاره كرد و افزود: بيماري وبا از طريق آب و مواد غذايي و سبزيجات منتقل مي شود ، ميكروب از راه دهان وارد معده و باعث ايجاد علايم گوارشي مي شود. بنابراين پيشگيري مي تواند به راحتي از مبتلا شدن به اين بيماري جلوگيري كند.

تقي زاده خاطر نشان كرد: در تهران روزانه 50 شكست لوله اي بوجود مي آيد و چنانچه زميني دراطراف اين لوله ها وبه فاضلاب نزديك باشد ميكروب به راحتي وارد آن شده و باعث آلوده شدن سبزيجات و همچنين آبها مي شود .

مدير ستاد شهر سالم تهران با اشاره به اينكه آب تهران فعلا در حد سلامت است گفت: به مسافران و افرادي كه در پاركها و فضاي عمومي از آب استفاده مي كنند توصيه مي شودحتما از آب لوله كشي و يا آب سردكنهاي موتوري كه به آب لوله كشي وصل هستند استفاده كنند و چنانچه از تانكرهاي آب استفاده مي كنند آن را به مدت 2 يا 3 دقيقه بجوشانند تا مشكلي برايشان بوجود نيايد.

تقي زاده تاكيد كرد: عمده ترين مشكل در مورد بيماري وبا استفاده از سبزيجات آلوده است كه به دليل آبياري زمينهاي كشاورزي جنوب تهران با آب فاضلاب ايجاد مي شود و درتهران مواردي بيماري وبا كه تا كنون مشاهده شده در اثر استفاده از سبزيجات آلوده بوده است نه آب .

رييس فرهنگسراي سلامت در خصوص تعداد افراد مبتلا به اين بيماري در كشورگفت: وي به پيشگيري به عنوان بهترين راه جلوگيري بيماري وبا اشاره كرد و افزود: شهروندان به هيچ عنوان در طول روز از سبزيجات ( سالاد ، كاهو و..) و غذاي بيرون استفاده نكنند و در خانه هاي خود نيز ابتدا به مدت 5 دقيقه سبزيجات را در آب خيس كرده و با مقداري مايع ظرفشويي شستشو دهند و پس از آن براي از بين رفتن كامل ميكروبهاي موجود در سبزي از مايع ضدعفوني كننده پر كلرولين استفاده كنند براي هر ليتر آب يك قاشق مربا خوري مايع ضد عفوني كننده كافي است.

وي به علايم اين بيماري اشاره كرد و گفت: عمده ترين علامت وبا اسهال آبكي است و شهروندان به محض ايجاد اسهال آبكي كه علايم ديگري مانند تب ، دلپيچه به همراه نداشته باشند سريعا از مايعاتي مانند آب ، دوغ خوش نمك ، چاي و آب ميوه سالم استفاده كرده و پس از آن به پزشك مراجعه كنند ، اين بيماري در صورت تشخيص به موقع و تامين آب مورد نياز در مدت 2 روز كاملا درمان مي شود .

تقي زاده اظهار داشت: فرهنگسراي سلامت به منظور آگاه سازي بيشتر مردم درمورد اين بيماري روز 4 شنبه ساعت 10 تا 12 با حضور كارشناسان بيماريهاي عفوني همايش و جلسه پرسش و پاسخ برگزار مي شود.