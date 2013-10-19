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۲۷ مهر ۱۳۹۲، ۹:۵۸

مدیرکل بهزیستی گلستان:

31 مركز نگهداري كودكان بي سرپرست درگلستان فعاليت دارند

31 مركز نگهداري كودكان بي سرپرست درگلستان فعاليت دارند

گرگان- خبرگزاري مهر: مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: هم اكنون تعداد 31مركز نگهداري كودكان بدسرپرست و بي سرپرست درسطح استان فعاليت داردکه تنها یک مرکز دولتی (شیرخوارگاه)بوده و مابقی بصورت خصوصی و با حمایت و تحت نظارت بهزیستی اداره می شوند.

رقيه رحماني در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سیاست بنیادین سازمان بهزیستی، ایجاد زمینه زندگی سالم برای کودک در محیط خانواده می باشد، زندگی کودکان در محیط‌های غیر از خانواده (خانه نوزادان، کودکان و نوجوانان) صرفاً به صورت موقت صورت می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به اینکه این کودکان در مراکز شبانه‌ روزی تحت نظارت بهزیستی براساس تفکیک سن و جنس نگهداری می‌شوند، افزود: این افراد تا فراهم شدن زمینه انتقال موقت یا دائم به خانواده و جامعه در مراکز شبه خانواده مورد مراقبت و پرورش قرار می گیرند.

وي مهمترين دستور کار بهزيستي را انجام اقدامات پيشگيرانه عنوان كرد و در ادامه گفت: انجام اين اقدامات به مراتب هزينه هاي کمتري از درمان دارد و برهمين اساس تاکيد کلي سازمان برمبناي برنامه هاي آموزشي و آگاه سازي بوده که شامل خانواده ، محيط هاي آموزشي،،محيط هاي کار،محلات و…مي باشد.

کد مطلب 2157708

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