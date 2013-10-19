31 مركز نگهداري كودكان بي سرپرست درگلستان فعاليت دارند

رقيه رحماني در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سیاست بنیادین سازمان بهزیستی، ایجاد زمینه زندگی سالم برای کودک در محیط خانواده می باشد، زندگی کودکان در محیط‌های غیر از خانواده (خانه نوزادان، کودکان و نوجوانان) صرفاً به صورت موقت صورت می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به اینکه این کودکان در مراکز شبانه‌ روزی تحت نظارت بهزیستی براساس تفکیک سن و جنس نگهداری می‌شوند، افزود: این افراد تا فراهم شدن زمینه انتقال موقت یا دائم به خانواده و جامعه در مراکز شبه خانواده مورد مراقبت و پرورش قرار می گیرند.