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۲۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۵

اخبار امنیتی عراق/

درخواست برکناری فرماندهان امنیتی/ بیش از 420 کشته در حملات تروریستی از آغاز اکتبر

درخواست برکناری فرماندهان امنیتی/ بیش از 420 کشته در حملات تروریستی از آغاز اکتبر

درخواست برکناری فرماندهان امنیتی به دلیل ناامنی در عراق و کشته شدن بیش از 420 نفر در این کشور از آغاز ماه جاری میلادی از جمله خبرهای عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، در پی ناامنی های اخیر در عراق، سیاستمداران این کشور برکناری فرماندهان امنیتی در عراق را خواستار شدند. بنا بر اعلام این سیاستمداران، نیروهای امنیتی عراق نتوانستند به خوبی در ایام عید سعید قربان امنیت در این کشور را برقرار کنند.

بنا بر اعلام این سیاستمداران، با وجود مشارکت هزاران نفر از نیروهای امنیتی در طرح امنیتی عید سعید قربان، اما برخی مناطق عراق طی روزهای اخیر شاهد حملات تروریستها بود.

خبر دیگر اینکه روز گذشته 19 عراقی بر اثر خشونت در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. 12 نفر از این افراد در انفجار یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده در بغداد جان خود را از دست دادند و 23 نفر نیز زخمی شدند. با کشته شدن این افراد شمار تلفات ناامنی در عراق از آغاز ماه جاری میلادی تاکنون به بیش از 420 نفر افزایش یافته است.

 

 

 

کد مطلب 2157742

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