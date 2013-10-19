هموار ساختن نیاز جوانان اولویت کاری اداره کل ورزش و جوانان كردستان

مهران تیشه گران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه به نيازهاي جوانان در استان كردستان، اظهار داشت: جوانان سرمایه های ملی این کشور هستند و باید با برنامه ریزی مناسب و ایجاد بسترهای ورزشی و فرهنگی زمینه را برای مقابله با هجمه های فرهنگی در استان فراهم کنیم.

وی با اشاره به ادغام دو سازمان تربيت بدني و جوانان افزود: خوشبختانه در فراهم ساختن و بسترسازی ها تاکنون گام های اساسی توسط معاونت فرهنگی و جوانان برداشته شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: اجراي طرح تاسيس هيئت هاي قرآني، اجراي طرح راه اندازي و تجهيز نمازخانه ها در مجموعه هاي ورزشي، برگزاري همايش ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي با همکاري سازمان هاي مردم نهاد، برگزاري کارگاه عفاف و حجاب و نمايشگاه اوقات فراغت، حمايت از چاپ چند عنوان کتابچه هاي فرهنگي و شرکت در نمايشگاه هفته دفاع مقدس از جمله فعالیت های این معاونت است.

تیشه گران یادآور شد: برپايي پنجمين جشنواره و نمايشگاه پيوند آسماني به منظور فرهنگ سازي ازدواج آسان در بین جوانان از دیگر فعالیت های معاونت جوانان در استان كردستان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پروژه سالن شش هزار نفري مجموعه ورزشي 22 گولان با وجود تمام مشکلات مالي و نبود اعتبارات لازم پيشرفت کار در حد مطلوبي است و انتظار می رود تا دهه مبارک فجر سال جاري به بهره برداري برسد.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان افزود: متاسفانه در سال جاری به علت کمبود اعتبارات تنها يک ميليارد و 400 ميليون تومان جذب شده است و تمامي آن صرف پروژه هاي در دست احداث در سراسر استان شده است.

تیشه گران بیان کرد: احداث فنداسيون خوابگاه 400 نفره مجوعه ورزشي 22 گولان به اتمام رسيده و انتظار می رود با جذب اعتبارات لازم در آينده اين خوابگاه که نياز اساسي ورزش استان است احداث و به بهره برداري برسد.

وی یادآور شد: در شش ماهه اول سال جاری در بخش هیئت هاي ورزشي 17 مجمع برگزار شده است که سه مجمع عمومي ساليانه و سه رئيس فدراسيون نيز به عنوان بازديد و حضور در مراسم افتتاحيه مسابقات کشوري به استان کردستان سفر كرده اند.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: برگزاری مسابقات قهرماني استان در 30 رشته ورزشی، اعزام 53 تيم به مسابقات کشوري و منطقه اي، میزبانی هفت مسابقه قهرماني کشور و کسب 76 مدال طلا، 48 مدال نقره و 86 مدال برنز توسط ورزشکاران کردستانی از جمله دستاوردهای ورزشی بوده است.

تيشه گران گفت: کسب هفت مقام قهرماني تيمي، سه مقام نايب قهرماني تيمي، و پنج عنوان سوم تيمي، دعوت از 53 ورزشکار برای حضور در اردوهاي تدارکاتي و آماده سازي تيم هاي ملي و هشت ورزشکار راه يافته به تيم ملي از ديگر دستاوردهاي ورزشکاران کردستاني است.

وي اظهار داشت: حضور هشت ورزشکاران کردستاني در مسابقات بين المللي جهاني و آسيايي، دو ورزشکار در مسابقات آسيايي و سه ورزشکار در رويدادهاي جهاني و همچنين میزبانی دو دوره مسابقات بين المللي از دیگر فعالیت های ورزشی استان بوده است.

مديرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: چهار مدال طلا و يک مدال برنز بين المللي و دو نشان طلا، یک نشان نقره و سه نشان برنز جهاني را ورزشکاران کردستاني کسب کرده اند که اين موارد شامل مسابقات ورزشي سبکي نمي شود و تنها در مسابقات فدراسيون و رسمي به دست آمده است.

تیشه گران بیان کرد: انتظار می رود در آینده نزدیک و با جذب اعتبارات مناسب شاهد توسعه ورزش در استان کردستان باشیم.