راهنمای تفکر نقادانه در شهر کتاب بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تفکر نقادانه، ابزارهایی را در اختیار ما قرار می دهد که پیش از پذیرفتن هر عقیده یا انجام دادن هر کاری میتوانیم به کمک این ابزارها، عقلانی بودن یا نبودن آن عقیده یا کار را محک بزنیم.
در تفکر نقادانه سعی بر این است که هر ادعا یا استدلالی پیش از پذیرفته شدن، با استفاده از معیارهای معینی محک زده شود تا بتوان دربارهی عقلانی بودن یا نبودن آن داوری کرد.
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سهشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «راهنمای تفکر نقادانه» نوشتهی ام. نیل براون و استیوارت ام. کیلی اختصاص دارد که با حضور مصطفی ملکیان، هومن پناهنده و کورش کامیاب در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچهی سوم برگزار میشود و ورود برای علاقهمندان آزاد است.
کتاب راهنمای تفکر نقادانه به مخاطبان روش پرسیدن سوالهای به جا را میآموزد و مهارتهای لازم را برای خواننده فراهم میکند. انتشارات مینوی خرد این کتاب را منتشر کرده است.
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