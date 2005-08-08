مدير نشر كانون پرورش فكري : نويسنده سطحي " كتاب شعاري " مي نويسد / گروهي فكر مي كنند ادبيات كودك ، شكل رشد نيافته ادبيات بزرگسالان است !











حميد رضا شاه آبادي درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : درك جهان شناختي و يافته هاي معنوي انسان نيز در حوزه تجربيات او جاي مي گيرند ، پس ادبيات ناقل آنها نيز هست و كتاب كه حامل خلاقيت هاي ادبي است مي تواند منتقل كننده درك وشناخت هستي شناسانه و ديني به مخاطبان خود از جمله كودكان و نوجوانان باشد ، خداوند متعال نيزدر برقراري ارتباط با آدميان و راهنمايي آنان " كتاب " را برگزيده است . كتابهاي آسماني كه درپِي هم كاملترشده اند ، منبع اصلي راهنمايي بشر هستند و كتابهايي كه در حوزه دين و ارشاد ديني نوشته مي شوند ، هر كدام به نوعي از آنها وام مي گيرند.





شاه آبادي : اشتباه نكنيد ! اين فقط تصور عوام نيست ، بلكه برخي از فعالان حوزه ادبيات كودك هم در عمل دچار اين توهم هستند كه ادبيات كودك شكل رشد نيافته ادبيات بزرگسالان است ...

وي خاطرنشان ساخت : با اين اعتقاد موافق نيستم كه زندگي پيامبران و معصومين ( س ) ، درقالب داستان و شعرتا به حال كمتر روايت شده است ، چرا كه در حال حاضر با انبوهي از كتابهاي رنگارنگ روبرو هستيم كه مدعي چنين كاري هستند. اما در ميان آنها آثاري كه از كيفيت مناسب برخوردار باشند بسيار كم هستند. متاسفانه در اين حوزه ، مثل بسياري ديگر ازحوزه هاي فرهنگي بيشتر به كميت توجه شده است ، تا كيفيت . درحالي كه هزاران كتاب با موضوع زندگي پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) منتشر شده، متاسفانه هنوز در حوزه ادبيات كودك و نوجوان كتاب جامعي كه مثلا قابليت ترجمه به زبانهاي خارجي را داشته باشيم نداريم ، مشكل عدم جذب مخاطبين را هم همين نبود كيفيت موجب شده است ، هيچ چيزي نمي تواند جاي زيبايي و تاثيرگذاري يك متن ادبي را پر كند. نه شكل و شمايل كتاب، نه تخفيف هاي ويژه در فروش و نه تبليغات و سر و صدا.

وي تصريح كرد : بي تعارف بگويم كه شعاري شدن متون ادبيات ديني به اين دليل است كه مفاهيم ديني در وجود پديد آورندگان آنها دروني نشده است. وقتي نويسنده خود با ظاهر و سطح ، سر و كار دارد و معناي عميق دين را درك نكرده متن ديني نوشته او هم ظاهري و سطحي و شعاري در مي آيد.



حميد رضا شاه آبادي در ادامه گفت: كتاب هاي كودكان در كشور ما از بازار واقعي برخوردار نيستند. چرخه توليد و توزيع و فروش آنها طبيعي نيست. تا جايي كه پرفروش بودن يك كتاب به معني پر مخاطب بودن آن نيست. اين موضوعي پيچيده است كه گمان مي كنم حق مطلب درباره آن را دراين مصاحبه نمي توان ادا كرد.

وي يادآور شد : جدي نگرفتن ادبيات كودك در كشور ما از توهم رابطه طولي بين ادبيات كودك و ادبيات بزرگسالان ناشي مي شود. به اين معني كه گروهي فكر مي كنند ادبيات كودك شكل رشد نيافته ادبيات بزرگسالان است ! اشتباه نكنيد. اين فقط تصور عوام نيست بلكه برخي از فعالان حوزه ادبيات كودك هم در عمل دچار اين توهم هستند...

حميد رضا شاه آبادي در پايان گفت و گو با مهر اضافه كرد : در هر صورت ، مفهوم كودكي و ادبيات كودك دو مفهوم مدرن هستند كه همزمان با رشد شاخصه هاي فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي در يك جامعه ، ميزان بها دادن به آنها بيشتر مي شود.