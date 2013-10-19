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۲۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۸

مسابقات پينگ پنگ آقايان در همدان برگزار شد

مسابقات پينگ پنگ آقايان در همدان برگزار شد

همدان – خبرگزاري مهر: دبير هيئت پينگ پنگ استان همدان گفت: به مناسبت دهه امامت و ولايت و هفته تربيت بدني مسابقات پينگ پنگ آقايان در همدان برگزار شد.

رضا تعيشي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين دوره از مسابقات پينگ پنگ جمعه، 26 مهرماه در خانه پينگ پنگ همدان برگزار شد.

دبير هيئت پينگ پنگ استان همدان افزود: اين دوره از مسابقات بين آقايان و در رده هاي سني آزاد برگزار شد كه شركت كنندگان به رقابت با يكديگر پرداختند.

وي بيان داشت: در اين دوره از مسابقات پينگ پنگ آقايان، 25 نفر از شهرستان همدان شركت كردند.

تعيشي اضافه كرد: حبيب قاسمي در اين دوره از مسابقات پينگ پنگ توانست مقام اول را كسب كند.

دبير هيئت پينگ پنگ استان همدان عنوان داشت: همچنين محمدمهدي موسيوند و سپهر قاسمي نيز در جايگاه هاي دوم و سوم قرار گرفتند.

وي گفت: رسول اكبري مقام چهارم و حميدرضا بيات مقام پنجم مسابقات پينگ پنگ را به دست آوردند.

کد مطلب 2157838

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