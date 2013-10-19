چشم طمع به دنا پایانی ندارد/ دستگیری13 شکارچی با 32 قطعه کبک

به گزارش خبرنگار مهر، مناطق حفاظت شده کهگیلویه و بویراحمد و در راس آنها منطقه حفاظت شده و پارک ملی دنا همیشه مورد طمع شکارچیان بوده و محیط زیست و گونه های نادر جانوری و گیاهی این منطقه را مورد تعرض قرار می دهند.

هفته ای نیست که صدای شلیک گلوله در کوهها و دره های دنا نپیچد و خواب را بر چشم حیات وحش کم نظیر این سامان حرام نکند.

شکارچیان پیوسته در کمین وحوش اند و محیط بانان از سوی دیگر به دنبال شکارچیان تا زخمی بر چهره زیبای محیط زیست زده نشود.

اما طمع شکارچیان سیری ناپذیر است و آنها از هر فرصتی استفاده می کنند تا محیط زیست این استان را قربانی سودجوییها و مطامع خود کنند.

در تعطیلات اخیر هم شکارچیان بیکار ننشستند و با ورود به مناطق حفاظت شده آرامش را از وحوش و محیطبانان ربودند اما در آخر خود شکار شدند.

دستگیری 13 شکارچی با 32 کبک

به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد 13 شکارچی متخلف در تعطیلات اخیر در مناطق حفاظت شده استان دستگیر شدند.

جمشید عبدی پور به خبرنگار مهر گفت: طی روزهای اخیر ابتدا 9 شکارچی غیر‌مجاز توسط محیط بانان در مناطق حفاظت شده دنا دستگیر شدند.

وی بیان کرد: لاشه 15 قطعه کبک و 15 قبضه اسلحه ساچمه‌زنی از این شکارچیان کشف و ضبط شد.

عبدی پور افزود: دو عدد دام زنده‌گیری و دو عدد "دفک"، به همراه یک کبک زنده نیز از این افراد کشف وضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اظهار داشت: در روزهای اخیر چهار شکارچی غیر مجاز هم توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بویر احمد در منطقه حفاظت شده سیوک (نرم آب) دستگیر شدند.

وی افزود: این افراد اقدام به شکار وزنده گیری پرنده کبک کرده بودند که هر چهار نفر توسط یگان حفاظت شهرستان بویراحمد دستگیر شدند.

عبدی پور بیان داشت: از این افراد هم سه قبضه اسلحه ساچمه زنی مجاز، تعدادهفت لاشه کبک و 9قطعه کبک زنده کشف وضبط شد.

عبدی پور جریمه شکار هر قطعه کبک را 60 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این افراد تحویل مراجع قضایی استان شدند تا احکام قضایی در مورد آن‌ها صادر شود.

وی یادآور شد: هفته های گذشته نیز بیش از 10 شکارچی غیرمجاز در مناطق آزاد و حفاظت شده شهرستانهای گچساران و کهگیلویه دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 165مورد تخلف شکار در این استان کشف شده و بیش از200 نفر در این رابطه دستگیر شدند.

تعداد محیطبانان استان یک چهارم استاندارد جهانی است

بیش از 260 هزار هکتار منطقه حفاظت شده در این کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد اما این در حالی است که تعداد محیطبانان در این استان کمتر از استاندارد جهانی است.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص گفت: پراکندگی و وسعت زیاد مناطق، صعب العبور بودن آنها، پراکندگی جمعیتی زیاد در اطراف مناطق حفاظت شده و مسلح بودن افراد از مهمترین موانع حفاظت از محیط زیست استان است.

عطا پورشیرزاد با بیان اینکه این استان با کمبود محیط بان مواجه است، گفت: هم اکنون تعداد محیط بانان این استان یک چهارم استاندارد جهانی است.

وی گفت: بیش از 270 هکتار از مناطق حفاظت شده در این استان وجود دارد و این در حالی است که 200 محیط بان برای حفاظت از این مناطق نیاز است.

وی حفاظت از محیط زست را بدون همکاری مردم ناممکن دانست و گفت: محیط زیست این استان سرمایه ای عظیم و متعلق به همه مردم و نسل های آینده است که باید در حفظ و نگهداری آن تلاشی همگانی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون هفت منطقه حفاظت شده دنا با وسعت 93 هزار660 هکتار، دنای شرقی با وسعت 28 هزار 202 هکتار، خاییز سرخ با مساحت 33 هزار و 235هکتار، خامی با وسعت 25 هزار 671 هکتار، دیل با 10 هزار و 381 هکتار، سولک با دو هزار 4287 هکتار و سیوک با 12 هزار 858 هکتار در استان وجود دارد.

با این حال محیط بانان مناطق حفاظت شده کهگیلویه و بویراحمد در سرما و گرما با کمترین چشمداشتی پیوسته از این امانت نگهداری می کنند اگر چه گاهی مورد بی مهری قرار می گیرند.

در سال جاری چندین درگیری مسلحانه در پارک ملی دنا به وقوع پیوست که طی آن دو محیط بان و ازجمله رئیس پارک ملی دنا زخمی شدند.