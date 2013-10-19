مصداقهاي حذف يارانه ها تعيين نشده است/ احمدي نژاد به حذف داوطلبانه يارانه ها اعتقاد داشت

عيسي امامي در گفتگو با خبرنگار مهر در ادامه افزود: در شرايط كنوني دولت براي ادامه اجراي هدفمند كردن يارانه ها با مشكلات مواجه است و به همين علت در صدد كاهش يارانه بگيران مي باشد و فرضي بودن دهكها و عدم وجود شفافيت لازم در دهكها به طور جامع امكان شناسايي افراد متمكن را فراهم نمي كند.

وی افزود: در زمان دولت احمدی نژاد علیرغم تأکید مجلس بر اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها، رئیس جمهور وقت بر حذف داوطلبانه یارانه ها تأکید داشت.

وي در ادامه با فرض حذف يارانه برخي افراد تصريح كرد: بر فرض حذف برخي دهكها بايد ديد كه دولت به دنبال اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه ها است يا براي حل مشكل كسري بودجه اين امر را پيگيري مي كند و اين در حاليست كه در قانون همه افراد را مشمول يارانه ها كرده است.

نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس در مورد عزم دولت براي ادامه اجراي هدفمند كردن يارانه ها گفت: با توجه به آنكه هدفمند كردن يارانه ها قانون است، دولت ملزم به اجراي آنست وليكن آنچه تاكنون اجرا شده است همه اهداف نبوده است و به همين علت چالشهاي ايجاد شده است و شاهد خسارتهايي هستيم و تاكنون اقدامات دولت جهت ادامه اين مسير بوده است كه تعامل بين مجلس و دولت مي تواند از ادامه انحرامات جلوگيري كند.

وي با توجه به انحراف ايجاد شده در اجراي هدفمند كردن يارانه ها تاكنون ياد آور شد: در هدفمندي اشاره به پرداخت نقدي و غير نقدي شده است كه تاكنون فقط جنبه نقدي آن انجام شده است و هدف بعدي حمايت از توليد، بهداشت و سلامت عمومي بود كه تاكنون تحقق نيافته است.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد منابع تامين يارانه ها بيان داشت: از ابتدا بنا بر اين بود كه تامين يارانه ها با افزايش قيمت حاملهاي انرژي صورت گيرد كه در دولتهاي آقايان احمدي نژاد و روحاني اين امر اجرا نشده است و با مشكل تامين بودجه يارانه ها مواجه هستيم و براي ادامه اين مسير بايد اقدام به شناسايي افراد صاحب سرمايه و متملك از مجاري اطلاعاتي كه در اختيار دولت است اقدام كند.