به گزارش خبرنگار مهر بیژن زنگنه امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده برای زمستان سالجاری با 40 میلیارد متر مکعب کسری گاز طبیعی روبرو هستیم، گفت: با توجه به اینکه در طول 4 سال گذشته تاکنون هیچ طرح افزایش تولیدی در پارس جنوبی به بهره برداری نرسیده است، زمستان امسال با کمبود شدید گاز روبرو هستیم.

وزیر نفت با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون هم متوسط مصرف فرآورده های نفتی در نیروگاه‌های کشور نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: از این رو برای زمستان سالجاری به منظور تامین پایدار و مطمئن سوخت مورد نیاز مشترکان به ویژه صنایع و نیروگاهها، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی باید اقدامات گسترده ای را انجام دهد.

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین با یادآوری اینکه یکی از اولویت‌های کاری وزارت نفت افزایش ظرفیت عرضه CNG در کشور است، اظهار داشت: هم اکنون حدود 20 میلیون متر مکعب در روز CNG در جایگاهها توزیع می‌شود که عرضه این حجم گاز معادل ساخت یک پالایشگاه 400 هزار بشکه ای نفت است.

این مقام مسئول از افزایش شبکه های گازرسانی و شبکه توزیع سی ان جی، مشارکت بخش خصوصی در ساخت جایگاه و تولید خودروهای پایه گازسوز به عنوان مهمترین محورهای توسعه صنعت سی ان جی یاد کرد و افزود: همزمان با افزایش ظرفیت عرضه و توزیع سی ان جی باید اقداماتی هم به منظور زیباسازی، افزایش حاشیه سود جایگاههای بنزین و گازوئیل هم به عنوان ویترین صنعت نفت در دستور کار قرار گیرد.

زنگنه با اشاره به ضرورت افزایش کارمزد فروش فرآورده های نفتی، خواستار طراحی و ساخت جایگاههای مقیاس کوچک بنزین و گازوئیل در کلانشهرهای کشور شد و بیان کرد: علاوه بر افزایش تعداد جایگاهها، باید به منظور مدیریت مصرف بنزین، عرضه گازوئیل برای خودروهای سواری را هم در اولویت کار خود قرار دهیم.

وزیر نفت با یادآوری اینکه در شرایط فعلی گازوئیل کافی برای عرضه در ناوگان حمل و نقل به ویژه خودروهای سواری وجود دارد، تبیین کرد: از سوی دیگر تاکنون مجوزهای قانونی لازم توسط دولت صادر شده و می توان با اولویت 4 تا 5 کلانشهر اصلی کشور عرضه گازوئیل برای خودروهای سواری آغاز شود.

به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، عرضه گازوئیل برای خودروهای سواری علاوه بر مدیریت مصرف بنزین، منجر به کاهش آلودگی و افزایش راندمان در سطح کلانشهرهای کشور خواهد شد.

نسخه زنگنه برای پالایشگاه سازی

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، هم توضیح داد: در ساخت این پالایشگاه یکسری مشکلات متعدد مدیریتی وجود داشته به طوری که در پالایشگاه خلیج فارس، مخازن ذخیره سازی، ساختمان های اداری، خط لوله ساخته شده اما هیچ اقدامی برای ساخت و راه اندازی واحدهای فرایندی پالایشگاهی انجام نشده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اگر همه شرایط هم مهیا باشد امکان ساخت فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت 120 هزار بشکه در روز میعانات گازی در مدت 12 تا 14 ماه وجود ندارد، تصریح کرد: تاکنون تنها زمین پالایشگاه تسطیح کردند و برخی از واحدهای جانبی و غیرضروری را ساختند.

وزیر نفت با بیان اینکه سیاست کلان وزارت نفت برای توسعه ظرفیت پالایش نفت کشور ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی خارجی با در نظر گرفتن یک حاشیه سود منطقی است، گفت: از این رو اگر شرایط لازم فراهم شود هیچ گونه نگرانی بابت تامین منابع مالی ساخت پالایشگاه‌های جدید وجود ندارد.

این عضو کابینه دولت در پایان با اعلام اینکه باید تمرکز دولت بیشتر بر روی سرمایه گذاری در ساخت خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی و مخازن ذخیره‌سازی سوخت مایع باشد، خاطر نشان کرد: از این رو باید ماموریت ساخت پالایشگاه‌های جدید نفت و طرح‌های بهینه سازی پالایشگاهی را به شرکت های خصوصی صاحب صلاحیت و توانمند واگذار کرد.