توصیه مسئول سازمان بسیج دانشجویی به ظریف/ سیدحسن خمینی بیت امام را با خط امام همراه کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ودود حیدری مسئول سازمان بسیج دانشجویی در نشست خبری که امروز صبح شنبه در محل سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد، با اشاره به رویکردهای پیش روی بسیج دانشجویی گفت: بسیج دانشجویی جزو آخرین مولودهای امام(ره) است. فرمان تشکیل بسیج در ماه های پایانی عمر امام(ره) صورت گرفت و اولین نکته این است که بسیج دانشجویی شاخه ای از بسیج مستضعفین است.

حیدری با بیان اینکه وظیفه بسیج پیگیری شاخص های اصلی گفتمان امام(ره) در حوزه های گوناگون است، افزود: دانشجویان با تکیه بر پیام امام(ره) در حال تلاش هستند که نگاه بسیج دانشجویی منبعث از امام راحل است؛ چراکه مردم ولی نعمت ما هستند و بسیج دانشجویی به عنوان تشکلی برآمده از فرزندان خود در سطح دانشجویی موظف است پیگیر مطالبات به حق مردم باشد.

وی با تاکید بر اینکه پیگیری مطالبات ملی همچون مطالبات دانشگاهی از اولویت های بسیج دانشجویی است، تصریح کرد: در دهه سوم انقلاب اسلامی ایفای نقش در دانشگاه و تمدن اسلامی و رسیدن به دانشگاه اسلامی از وظایف بسیج است و این تشکل دانشجویی بسترهای لازم برای تحقق تمدن اسلامی را دارد، در مجموعه بسیج به دنبال تحقق دانشگاه انسان ساز هستیم و خواهان این هستیم که انسان انقلابی حامی مردم خروجی این سازمان باشد.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی ادامه داد: در طی سال های آینده بایستی عقب ماندگی ها جبران شود، دانشجویان بسیجی توانمندی های خود را بروز دادند و می توانیم این ادعا را بکنیم که دانشگاه محل پمپاژ نیروی انسانی متخصص و مدیران توانمند برای جامعه اسلامی است.

حیدری با تاکید بر اینکه بسیج دانشجویی یک تافته جدابافته نیست و تشکلی در میان دانشجویان است، گفت: درهای بسیج برای دانشجویان باز است و اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان در این چارچوب کلی بسیج قرار می گیرند، بسیج دانشجویی یک تشکل دانشجویی است و با روحیه یک تشکل دانشجویی اداره می شود.

در ادامه این نشست وی با اشاره به اولویت های پنج گانه بسیج دانشجویی اولین اولویت این سازمان را پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری دانست و گفت: مقام معظم رهبری در طی سال در جریان سخنرانی خود با اقشار مختلف و اساتید نکاتی را مطرح می کنند که این مطالبات از خیرخواهانه‌ترین مطالب است و پیگیری این مطالبات و پاسخگویی از مسئولین جزو رویکردهای اساسی این سازمان است.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی دومین اولویت را نقش‌آفرینی در سطوح دانشگاهی عنوان کرد و گفت: در سطح دانشگاهی و ملی موضوعات مختلف فرهنگی داریم که با آنها درگیر هستیم، بسیج به دنبال نقش آفرینی فرهنگی در دانشگاه است و نگاهی به جریان سیاسی خاص ندارد ، اساس حرکت ما بر مبنای مدل امام(ره) و رویکردهای رهبری است که در شاخص های گفتمان انقلاب اسلامی می گنجد.

حیدری نقش‌آفرینی علمی و مطالبه گری تخصصی را سومین رویکرد این سازمان عنوان کرد و افزود: در بسیج دانشجویی مطالباتی در سطح دانشگاه داریم و امروز در همه مجموعه های آموزشی کشور ظرفیت وسیعی وجود دارد که باید برای آن مطالبه گری تخصصی بوجود آید، برون‌داد این سازمان صرفا به موضوعات سیاسی اختصاص ندارد و باید پیگیر مطالبات علمی نیز باشیم و به دنبال این هستیم که جایگاه علمی دانشگاه ها را در سطح و اندازه ای که باید باشد، برسانیم؛ چراکه میزان رشد علمی دانشگاه ها از اصلی ترین مطالبات ما است.

وی با اشاره به چهارمین رویکرد سازمان بسیج دانشجویی خاطر نشان کرد: اشاعه روحیه جهادی، مقاومت و خدمت رسانی به مردم از اصلی ترین مطالبات ما است و باید خدمت رسان به ملت باشیم.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی پنجمین رویکرد را ارتقاء سطح معرفت دانشجویی دانست و اظهار داشت: برای رشد و ارتقاء نیازمند مبانی هستیم که جز در آموزه های معرفتی در جای دیگری پیدا نمی شود، ارتقاء سطح معرفتی می تواند نقش مهمی در رسیدن به تشکیل حکومت جهانی اسلام باشد.

در ادامه این نشست حیدری پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد و در پاسخ به این سوال که وضعیت بسیج دانشجویی را چگونه ارزیابی می کنید؟، گفت: بسیج دانشجویی مجموعه ای پویا و روبه جلویی است و زحمات زیادی برای آن کشیده شده است، این سازمان جایگاه مناسبی دارد و برای رسیدن به جایگاه مطلوب و تحقق دانشگاه اسلامی در رسیدن به تمدن اسلامی کارهای نکرده‌ زیادی داریم.

حیدری در پاسخ به این سوال که اخیرا تحریفاتی از فرمایشات امام راحل صورت گرفته است اقدامات بسیج دانشجویی در این خصوص چه بوده است؟ اظهار داشت: امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است فردی بود که هرچه داریم از ایشان است و ارتقاء سطح علمی و معرفتی مرهون تلاش های این بزرگ مرد است مجموعه بیانات و سخنرانی های رفیع ایشان و خط مقام معظم رهبری که در سخنان ایشان بروز و ظهور پیدا می کند خط امام است. هنوز بیش از 2.5 دهه از رحلت این امام بزرگوار نگذشته که شاهد انحرافاتی در بیان خاطرات از ایشان هستیم تصور ما این است که نگاهی که به خط امام داریم نگاهی جناحی و سیاسی نیست.

وی افزود: اتفاقاتی که اکنون صورت می گیرد تلاش بعضی ها برای توجیه وضعیت امروزین خود است و با بیان خاطراتی از امام تفسیرهای سیاسی برای خودشان می کنند و برای تبیین و توجیه وضعیت امروز خود از امام خرج می کنند آنها امام را آنگونه که بود نشناختند و با نگاه خودشان به قضیه نگاه می کنند. خط امام با ژنتیک منتقل نمی شود.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی خطاب به سیدحسن خمینی گفت که توقع ما این است که بیت امام(ره) را متناسب با خط امام(ره) همراه کنند نه برعکس. مجموعه سخنان رسمی امام(ره)، خط فکری ایشان است، مردم ما از بیت توقع دارند چراکه بیت امام(ره) را محترم می شمارند. حفظ جایگاه خط امام(ره) بر ما فرض است و برای خودمان اولویت می دانیم امیدواریم با ورود سیدحسن خمینی این موضوع حل شود.

وی افزود: امام علاوه بر فرزندان ژنتیکی خود فرزندان معنوی دارد که خود را حافظ خط امام(ره) می دانند. کمتر از 25 سال از رحلت امام(ره) گذشته است که این چنین مسائلی پیش می آید.

حیدری در ادامه سخنانش تاکید کرد: خط امام(ره) صرفا در اصولگرایی منحصر نمی شود، عرض اندام فرزندان معنوی به معنای آن چیزی است که از خط امام(ره) می فهمند.

حیدری افزود: موسسه نشر و تنظیم آثار امام(ره) توضیحاتی را ارائه کرد ، اما از این موسسه انتظار عرض اندام بهتری را داریم توضیحات نشر امام(ره) خوب بود، اما ناکافی بود و برخی از رسانه ها تنها بخش هایی را که مدنظرشان بود، پوشش دادند.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی در خصوص کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها اظهارداشت: طرح موضوع کرسی های آزاداندیشی از سوی بسیج دانشجویی به مفهوم آن است که در نظام جمهوری اسلامی واهمه ای از بیان نگاه های مختلف در سطح دانشگاهی ندارد. دانشگاه طرح همه موضوعاتی است که شاید در رسانه ها به عنوان خطوط قرمز مطرح می شود و نمی شود آن را عنوان کرد. حضرت آقا هیچ منعی برای موضوعات نگذاشته اند که این اتفاق از سوی نگاه بلند و آرمانی ایشان آمده است.

وی با بیان اینکه از وضعیت کنونی کرسی های آزاداندیشی راضی نیستیم، ادامه داد: اقداماتی به اندازه بضاعت تلاشمان انجام داده ایم، اما توقع ویژه ای از عوامل داریم و صرفا با نگاه محافظه کارانه به این مسئله نگاه نشود چراکه آن مطالبه ای نیست که رهبری دارند فضای دانشگاه ها باید پرشور محرک ایده های مختلفی باشد.

مسئول بسیح دانشجویی ادامه داد: دوره حضور فیزیکی مسلما در دستور کار نیست و ابزار سخن تبیین و مواجهه عقلانی بر بستر علمی از اولویت ها است، نیاز به عرض اندام فیزیکی نیست.

حیدری با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: در چند روز گذشته با بحث مذاکرات هسته ای مواجه بوده‌ایم، پیگیری مباحث الان سال های میانی دهه دوم خود را پی می گیرد موضوع هسته ای جزو حقوق ملت ایران است و اولین حق مردم این است که از محتوای کلی مذاکرات آگاه باشند.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی در توصیه به ظریف وزیر امور خارجه گفت: به ظریف توصیه می کنم که مردم را محرم خود بداند و نیاز پاسخگویی روشن و منطقی از مطالبات مردم است، انفعال هسته ای که در دوران اصلاحات داشته ایم دوباره تکرار نشود، در حالیکه قدرت برتر منطقه ای هستیم وقت امتیاز دادن به مسائل هسته ای نیست و انتظار شفافیت بیشتری داریم البته خوشبین هستیم.

وی با اشاره به 13 آبان امسال گفت: دشمن در طی هفته ها و ماه های اخیر به دنبال دو موضوع بوده است، یکی ایدئولوژی زدایی از نظام اسلامی است، البته مذاکره با دشمن در صدر اسلام بوده و این اولین باری نیست که با دشمن مذاکره می کنیم همانطور که با صدام مذاکراتی داشته ایم و اگر مذاکره ای صورت گرفته اتفاق ویژه ای نیست.

حیدری دومین هدف دشمن را تفرقه اندازی میان مردم دانست و گفت: دشمن به دنبال این است که میان ملت ایران تفرقه بیاندازد همانطور که این اتفاق در مصر رخ داد اما قطعا به مطلوبشان نخواهند رسید و ملت ایران با هم متحد هستند.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی در پایان اظهار داشت: قطعا امسال در مراسم 13 آبان شعار «مرگ بر آمریکا» و «استکبارستیزی» را خواهیم داشت و دهه مبارزه با استکبار را در برنامه های خود قرار داده ایم و 13 آبان امسال پررنگ تر از سال های گذشته برگزار می شود و شعار «مرگ بر آمریکا» را همچنان سر خواهیم داد.