1300 واحد تولیدی و صنعتی در مازندران بهره برداری شده است

عباسعلي وفايي نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از انعقاد 72 قرارداد سرمايه گذاران بخش توليد در شهركها و نواحي صنعتي استان، خبر داد و گفت: قراردادهاي منعقد شده در زمينه هاي صنايع غذايي، شيميايي، فلزي، كاني غيرفلزي، برق، الكترونيك و واحدهاي كارگاهي است.

مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: در شش ماهه نخست سال جاري، با توجه به شرايط اقتصادي تعداد 72 قرارداد با سرمايه گذاران منعقد شد در حاليكه در مدت مشابه سال گذشته ، 30 قرارداد با سرمايه گذاران منعقد شده كه از افزايش 42 قرارداد برخوردار بوده است.

وفايي نژاد بيان کرد: با انعقاد قرارداد اين 72 واحد توليدي 30 هكتار زمين بمنظور توليد در اختيار سرمايه گذاران قرار گرفته كه با بهره برداري رسيدن اين واحدهاي توليدي، براي 1848 نفر اشتغال ايجاد خواهد شد.

وي اظهار داشت: تاكنون دو هزار 316 قرارداد با حجم سرمايه گذاري 35 هزار و 202 ميليـارد ريالي منعقد شده كه از اين تعـداد هزار و 393 واحد توليـدي و صنعتي با حجم سرمايه گذاري 16 هزار و 462 ميليـارد ريال به بهره برداري رسيده كه براي 36 هزار و 892 نفر نيز اشتغال ايجاد شده است.

وفايي نژاد تصريح كرد: بيشترين قراردادهاي منعقد شده ، بمنظور سرمايه گذاري در شهركهاي صنعتي بابلسر ، بشل سوادكوه ، شهداي محمودآباد ، مرزن آباد چالوس و ناحيه صنعتي لاله آباد بابل بوده است.