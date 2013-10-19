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۲۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۶

آموزش کمکهای اولیه در مدارس خرمشهر برگزار شد

آموزش کمکهای اولیه در مدارس خرمشهر برگزار شد

خرمشهر - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فوریتهای پزشکی خرمشهر گفت: در هفته کاهش اثرات بلاهای طبیعی و با همکاری مرکز بهداشت خرمشهر ضمن حضور در چند مدرسه سطح شهر به آموزش دانش آموزان در مقاطع مختلف پرداختیم.

سعید نصیری در گفتگو با خبرنکار مهرعنوان کرد: هدف از این آموزش آشنایی دانش آموزان با نحوه برخورد به هنگام وقوع چنین حوادثی است.

 وی افزود: بلاهای طبیعی شامل سیل، زلزله، گردباد، سونامی، تگرگ و حوادثی از این جمله، مجموعه‌ای از حوادث زیانباری هستند که منشا انسانی ندارند.

نصیری اظهار کرد: آموزش و فرهنگ سازی یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است. پرداختن به روش‌های مناسب برای ارتقای دانش و آگاهی مردم از مهم‌ترین اولویت‌ها در این خصوص است چون بیشتر مردمی که در مناطق پرخطر زندگی می‌کنند آگاهی بسیار کمی نسبت به موضوع دارند.

رییس مرکز فوریتهای پزشکی خرمشهر در پایان تصریح کرد: این مرکز در مدت سه روز کمک های اولیه را به دانش آموزان شش مدرسه شهرستان خرمشهر با حدود 300 نفر دانش آموز آموزش داد.
 

کد مطلب 2157927

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