خطر فقر برای 660 میلیون کارگر/ زندگی 400 میلیون نفر در فقر شدید

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره ریشه کنی فقر اعلام کرد: توجه به گروه های فقیر و کم درآمد در کشورها نیازمند تغییر نگاه به مسئولیت جمعی افراد است که از این طریق می توان سطح آسیب پذیری افراد را کاهش داد.

با وجود ادامه فقر در کشورها، اما سرعت آن نسبت به دوران قبل از بحران اقتصادی جهانی کمتر شده است. با این وجود هنوز هم برخی از 870 میلیون کارگر با خانواده های خود زندگی می کنند و روزانه کمتر از 2 دلار درآمد دارند.

همچنین 400 میلیون نفر در فقر شدید زندگی می کنند و در این بین 660 میلیون کارگری که بالاتر از خط فقر هستند در معرض قرار گرفتن در خط فقر هستند. معمولا مردمی که در فقر زندگی می کنند در معرض تبعیض و محرومیت نیز قرار دارند و این از مشخصه های فقر در کشورها است.

در گزارش ILO آمده است: توسعه پایدار به معنای مقابله با برنامه های فقر، نابرابری و شناخت ارتباطات درونی خود است. در این چارچوب، گسترش فرصت ها برای کار در شرایط آزادی، امنیت، عدالت و کرامت یک هدف مهم و فوری برای افرادی که در فقر شدید زندگی می کنند محسوب می شود.

ساخت فرصت هایی برای اشتغال مولد، توانمندسازی مردم فقیر و اجرای سیاست های اقتصادی کلان به نحوی که اطمینان حاصل شود نتیجه بخش است، باید در کنار کمک به کاهش آسیب پذیری و ایجاد توانایی برای گروه های فقیر دنبال شود.