وزش باد با سرعت 45 کیلومتر در همدان/ احتمال رشد ابر و بارش پراكنده باران

نادر پيرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر آسمان استان همدان صاف تا قسمتي ابري است.

مسئول مركز پيش بيني هواي استان همدان اظهار داشت: احتمال رشد ابر و بارش پراكنده باران و وزش باد نسبتا شديد نيز در همدان پيش بيني مي شود.

وي با بيان اينكه سرعت وزش باد امروز در همدان 45 كيلومتر در ساعت است، ابراز داشت: وزش باد داراي نوسان است و تا فردا باد نسبتا شديد در همدان ادامه خواهد داشت.

پيرتاج با بيان اينكه دماي هواي استان همدان امروز و فردا افزايش مي يابد، عنوان داشت: از ساعات پاياني فردا، به تدريج با نفوذ جبهه هواي سرد، شاهد كاهش تدريجي دما در استان همدان خواهيم بود كه اين وضعيت تا اواخر هفته جاري ادامه خواهد داشت.

مسئول مركز پيش بيني هواي استان همدان در پايان سخنانش اضافه كرد: پيش بيني بر اين است كه از دو روز آينده سه تا هفت درجه كاهش دما در همدان داشته باشيم.