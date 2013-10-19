برگزیدگان جشنواره نارنج معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه‌ جشنواره‌ نارنج با حضور نویسندگان مطرح کشور در تالار فردوسی جهرم برگزار شد.

هیئت داوران چهارمین دوسالانه‌ داستان کوتاه نارنج متشکل از محمد کشاورز، حسن محمودی، بها مرشدی و ندا کاووسی‌فر از بین 100 اثر برگزیده‌ مرحله‌ اول که ازبین یک هزار و 262 اثر انتخاب شده بود، برگزیدگان خود را به تریتب زیر معرفی کردند.

نفر اول، برنده تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی سروش چیت‌ساز از تهران با داستان جنگ و صلح

نفر دوم، برنده تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی بهدین اروند از شوش با داستان ابراهیم ابراهیم

نفر سوم، برنده تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی وحید نصیری از بلژیک با داستان جای خالی

نفرات زیر نیز بدون ترتیب شایسته تقدیر شناخته شدند:

حبیب پرتاری از اندیمشک با داستان شب حصیری

اعظم جعفری رستگار از همدان با داستان کلاغ‌ها قشنگ می‌رقصند

ابراهیم اسدی از مشهد با داستان سنگ‌های محلی

ندا چهارگانه از جهرم با داستان بعد از سال‌ها

آرزو اسلامی از تبریز با داستان سفال رنگی

همچنین در این مراسم از طیبه گوهری نویسنده‌ مجموعه‌داستان "و حالا عصر است"، به عنوان چهره‌ ادبی فارس تجلیل شد.