امیدواریم «نمایش غدیر» در مکه و مدینه بازسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین که بصورت ویدئو کنفرانس از طریق سامانه «سمت» بسیج در همایش مسئولین فرهنگی و مجریان برگزاری نمایش غدیر در سراسر کشور صحبت می‌کرد با اشاره به واقعه غدیر، گفت: پیاده سازی واقعه غدیر در نقاط مختلف کشور، حرکتی ارزنده و مهم و افتخاری بزرگ و ماندگار برای بسیجیان است که تفضّل صاحب این واقعه است.

نقدی قدرشناسی توفیق اجرای این حرکت را مهم برشمرد و اظهار داشت: استمرار این حرکت ضروری است تا صحنه مقدس عید غدیر در تمام شهرهای کشور بازسازی و خطبه آن بازخوانی شود.

وی این نمایش را از وصایای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دانست و افزود: طبق وصیت پیامبر این حقیقت نورانی باید سینه به سینه منتقل شود تا در تمام عالم پیاده و امامت حق در دنیا حاکم مطلق شود.

رییس سازمان بسیج مستضعفین نمایش غدیر را برای انتقال به نسل های دیگر ضروری خوانده و تاکید کرد: اگر این پیام به دنیا برسد، همه جهان به سمت تکامل حرکت کرده و تمام ظلم هایی که در طول قرن ها بر جامعه بشری احاطه پیدا کرده برطرف می شود.

وی وجود سیاهی‌ها در جامعه را به دلیل مهجوریت پیام غدیر عنوان کرده و ادامه داد: نمایش غدیر با هنرمندی تمام و کمترین امکانات برگزار شده و خروجی آن فراتر از امکانات و هزینه های تعلق یافته است لذا برگزاری این نمایش در نوع خود یک حماسه است.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج با بیان اینکه امروز جهان بشریت از فقر نسبت به غدیر رنج می برد، تصریح کرد: رساندن پیام غدیر به قلب بشریت سبب نورانیت در زندگی بشر و حرکت به سوی کمال است و به همین اندازه باید با ظرافت های خاص انجام شود که مهمترین ظرافت در این کار انجام مخلصانه آن است چون امیرالمومنین علیه السلام بعنوان صاحب این کار، با اخلاص ترین فرد است.

نقدی نمایش غدیر را برای حضرت علی علیه السلام و نه بسیج عنوان و بیان کرد: مادامی که این حرکت برای آن حضرت باشد مانند سال های گذشته رشد پیدا کرده و به هدف و مقصد نزدیکتر می شود.

وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: ان شاء الله همانطور که در نیویورک، مردم در روز «حسین» در ایام محرم به خیابان ها آمده و عزاداری می کنند؛ روزی فرا رسد که نمایش غدیر در مکه مکرمه، مدینه منوره و در همان مکان غدیر خم و در ابعاد واقعی بازسازی شود.

پیش از سخنان سردار نقدی، سردار سلیمانی مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری بسیج ضمن ارائه گزارشی از برگزاری این همایش گفت: امسال نمایش بازسازی واقعه غدیر برای چهارمین سال متوالی در 122 نقطه از کشور برگزار خواهد شد.