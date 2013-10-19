پرداخت وام خرید خودرو به اعضا شورای شهربه نفع شهرداری اهواز است

مریم ابریشم کار در گفتگو با خبرنگار مهر تصویب دریافت وام خودرو به اعضای شورای شهر را تایید و اظهار کرد: اعضای شورای شهر به واسطه نوع فعالیت شان باید به صورت مداوم در محله های مختلف شهر اهواز تردد داشته باشند.



وی افزود: اعضای شورای شهر برای رسیدگی و پیگیری مشکلات مردم در سطح شهر نیازمند حضور مداوم در محلات مختلف هستند به همین منظور شهرداری اهواز باید چند دستگاه خودرو به همراه راننده برای اعضا در نظر بگیرد که البته این کار هزینه های جانبی زیادی را در بر می گیرد.



ابریشم کار با بیان اینکه، دریافت وام خودرو برای اعضا شورای شهر برای شهرداری اهواز مناسب تر است، عنوان کرد: در این صورت علاوه بر اینکه این وام به شهرداری برگردانده می شود همه هزینه های جانبی از جمله تعمیر و استهلاک ماشین و همچنین پرداخت حقوق راننده بر عهده اعضا شورای شهر قرار می گیرد.



سخنگوی شورای شهر اهواز با اشاره بر نامشخص بودن مبلغ وام خرید خودرو تا کنون اظهار کرد: در صورت دریافت وام خرید خودرو برای اعضای شورای شهر، سند خودرو تا پرداخت کامل وام در اختیار شهرداری قرار می گیرد.



وی همچنین در خصوص اعتراض فرمانداری اهواز مبنی بر غیر قانونی بودن این کار تصریح کرد: انجام این کار مختص شورای شهر اهواز نیست بلکه در سایر نقاط کشور نیز به وقوع پیوسته است.



ابریشم کار ادمه داد: اگر فرمانداری اهواز دلایلی درست و صحیحی مبنی بر برای غیر قانونی بودن این کار ارائه دهد، اعضای شورای شهر با کمال احترام آن را می پذیرند.