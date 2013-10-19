 پيام غدير بشريت را به سوي تكامل رهنمون مي سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج ، سرتيپ بسيجي محمدرضا نقدي رييس سازمان بسيج مستضعفين كه بصورت ويدئو كنفرانس از طريق سامانه "سمت" بسيج در همايش مسئولين فرهنگي و مجريان برگزاري نمايش غدير در سراسر كشور صحبت مي كرد با اشاره به واقعه غدير گفت: پياده سازي واقعه غدير در نقاط مختلف كشور، حركتي ارزنده و مهم و افتخاري بزرگ و ماندگار براي بسيجيان است كه تفضّل صاحب اين واقعه مي باشد.

سردار نقدي قدرشناسي توفيق اجراي اين حركت را مهم برشمرده و اظهار داشت: استمرار اين حركت ضروري است تا صحنه مقدس عيد غدير در تمام شهرهاي كشور بازسازي و خطبه آن بازخواني شود.

وي اين نمايش را از وصاياي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله دانسته و افزود: طبق وصيت پيامبر اين حقيقت نوراني بايد سينه به سينه منتقل شود تا در تمام عالم پياده و امامت حق در دنيا حاكم مطلق شود.

رييس سازمان بسيج مستضعفين نمايش غدير را براي انتقال به نسل هاي ديگر ضروري خوانده و تاكيد كرد: اگر اين پيام به دنيا برسد، همه جهان به سمت تكامل حركت كرده و تمام ظلم هايي كه در طول قرن ها بر جامعه بشري احاطه پيدا كرده برطرف مي شود.

وي وجود سياهي ها در جامعه را به دليل مهجوريت پيام غدير عنوان نموده و ادامه داد: نمايش غدير با هنرمندي تمام و كمترين امكانات برگزار شده و خروجي آن فراتر از امكانات و هزينه هاي تعلق يافته مي باشد لذا برگزاري اين نمايش در نوع خود يك حماسه است.

جانشين فرمانده كل سپاه در امر بسيج با بيان اينكه امروز جهان بشريت از فقر نسبت به غدير رنج مي برد تصريح كرد: رساندن پيام غدير به قلب بشريت سبب نورانيت در زندگي بشر و حركت به سوي كمال است و به همين اندازه بايد با ظرافت هاي خاص انجام شود كه مهمترين ظرافت در اين كار انجام مخلصانه آن است چون اميرالمومنين عليه السلام بعنوان صاحب اين كار، با اخلاص ترين فرد مي باشد.

سردار نقدي نمايش غدير را براي حضرت علي عليه السلام و نه بسيج عنوان نموده و بيان كرد: مادامي كه اين حركت براي آن حضرت باشد مانند سال هاي گذشته رشد پيدا كرده و به هدف و مقصد نزديكتر مي شود.

وي در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: ان شاء الله همانطور كه در نيويورك، مردم در روز "حسين" در ايام محرم به خيابان ها آمده و عزاداري مي كنند؛ روزي فرا رسد كه نمايش غدير در مكه مكرمه، مدينه منوره و در همان مكان غدير خم و در ابعاد واقعي بازسازي شود.

گفتني است پيش از سخنان سردار نقدي، سردار سليماني مسئول سازمان اردويي، راهيان نور و گردشگري بسيج ضمن ارائه گزارشي از برگزاري اين همايش گفت: امسال نمايش بازسازي واقعه غدير براي چهارمين سال متوالي در 122 نقطه از كشور برگزار خواهد شد.