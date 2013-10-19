رزمایش آبی خاکی حماسه ذوالفقاریه در آبادان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ثامر چنعانی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه هماهنگی ویژه برنامه های حماسه ذوالفقاریه آبادان افزود: پس از گذشت 40 روز از ورود متجاوزانه دشمن حزب بعث به خاک کشور و عبور آنان از رودخانه کارون و به اسارت درآوردن حدود 800 آبادانی و قطع ارتباط خطوط مواصلاتی آبادان اهواز و آبادان ماهشهر، دشمن با گذر از رودخانه بهمنشیر و ورود به روستای سادات در صدد تصرف آبادان بودند.



وی اظهار کرد: مردم آبادان با هر آنچه در اختیار داشتند در مقابل دشمن ایستادند و اجازه ندادند که حتی ذره ای از خاک آبادان به تصرف آنان در آید.



چنعانی با بیان اینکه نخستین شکست دشمن در آبادان رقم خورد، تصریح کرد: دشمن تجربه نخستین شکست خود را در حماسه ذوالفقاریه که توسط گروه های مردمی شکل گرفته بود، کسب کرد.



جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج آبادان یادآور شد: پس از این شکست و به رقم کاهش حملات دشمن به کشور به عکس حملات رزمندگان اسلام به مواضع دشمن شدت گرفت تا جایی که خرمشهر از چنگال دشمن غاصب بیرون کشیده شد.



چنعانی گفت: مردم آبادان آن روز جانانه مقاومت کردند و حماسه ای بی بدیل خلق کردند. حماسه ای ماندگار جمهوری اسلامی مدیون آن است، انقلاب اسلامی امروز به واسطه این مقاومت و صبوری است که ایستاده است.



وی افزود: افراد بزرگی در آن روزها بودند که همواره از آنان یاد می شود اما مردم چون اسمی نبودند از یادها رفتند. این درد آور است مردمی که این چنین حادثه بزرگ و با عظمتی را خلق کردند نادیده گرفته شوند و از یادها بروند.



چنعانی تصریح کرد: به منظور پاسداشت حماسه مردمی در منطقه ذوالفقار، این حماسه بازسازی و توسط گروهای مردمی و نظامی به نمایش گذاشته می شود. رزمایش آبی خاکی حماسه ذوالفقاریه نهم آبادان ماه از ساعت پنج بعد از ظهر در محل پل ایستگاه هفت برگزار می شود.



جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج آبادان با اشاره به اینکه در این رزمایش پایگاه دریایی خرمشهر، سپاه، نیروی انتظامی و گردان مقداد حضور دارند، گفت: رزمایش مذکور در چهار مرحله به اجرا در می آید.



به گفته سرهنگ چنعانی در مرحله نخست گروه های مردمی و انتظامی و نظامی پس از تجمع در روستای سادات (محل ورود عراقیها) توسط قایق رودخانه بهمنشیر را طی کرده و خود را به پل ایستگاه هفت می رسانند و به این ترتیب توان و قدرت عملیاتی خود را به نمایش می گذارند.



وی افزود: حمله غواصان و شناورهای دشمن فرضی به ساحل وگرفتن پل، درگیری نیروهای مردمی با دشمن و بالاخره درگیری نیروهای نظامی با همراهی مردم و عقب نشینی دشمن مراحل دوم تا سوم این رزمایش را تشکیل می دهند.





