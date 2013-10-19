عقد اخوت در امامزادگان خوانده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی گفت: یکی از ویژه برنامه های قابل توجه و پررونق سازمان اوقاف و امور خیریه که در طول سال های قبل برگزار شد و از ارزش زاید الوصفی برخوردار است و در راستای اهتمام به امور ویژه فرهنگی جهت غنا بخشیدن به فرهنگ اصیل اسلامی یعنی امام شناسی و ولایت مداری حول محور ولایت مطلقه فقیه در ایام دهه ولایت با نام «جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی» است.

وی با بیان اینکه این جشن برای سومین سال پیاپی برگزار می شود، افزود : تعمیق اعتقادات و ارتقاء سطح معرفتی عموم مردم نسبت به موضوع امامت و ولایت ، ترویج فرهنگ وقف ولایی در راستای ایجاد وقف جدید و استفاده از ظرفیت آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه در جهت هر چه مطلوب تر برگزار نمودن برنامه های مذهبی از اهداف این جشن است .

شرفخانی اضافه کرد: معرفی شخصیت والای امام علی (ع) به عنوان الگوی حقیقی و عملی انسان کامل، معرفی و تبیین جایگاه امامت و ولایت فقیه بعنوان ادامه ولایت ائمه معصومین (ع)، فراهم نمودن بستر مناسب جهت افزایش بصیرت و تفکر ولایی و بینش سیاسی اقشار جامعه و اجرای ویژه برنامه های مذهبی متناسب با تقویم روز شمار، در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه از دیگر اهداف این طرح است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اعلام اینکه یکی از اهداف اصلی این طرح پاسخگویی به مطالبه و منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی است، گفت: در این جشن و در روز عید غدیر عقد اخوت ( برادری ) میان مومنان در امامزادگان خوانده خواهد شد و میثاق نامه غدیر که نوعی تجدید بیعت و یا قطعنامه سراسری شرکت کنندگان در جشن ولایت علوی است، نیز قرائت می شود.

وی در پایان با اشاره به نامگذاری دهه ولایت از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه خاطر نشان کرد: نخستین همایش «بانوان ولایی» ویژه بانوان با هدف تبیین جایگاه زن در امر ولایت مداری روز چهارشنبه اول آبان در امامزادگان شاخص استان ها برگزار می شود.