ثمرات گرانبهای حوزه های علمیه در جامعه ملموس است

به گزارش خبرنگار مهر، سید طاهر طاهری در گردهمایی طلیعه نور ویژه حوزه علمیه خواهران استان البرز که با حضور امام جمعه کرج و حجت الاسلام قرائتی پیش از ظهر شنبه در سالن شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار داشت: حوزه های علمیه نهادهای ریشه داری هستند که با توجه به اهدافی که مدنظر دارد، تحقق بخشی از اهداف انبیاء الهی بوده و از علمای بزرگ دین به ارث رسیده است.



وی افزود: شناخت صحیح دین، ابلاغ صحیح دین، اصلاح طلبی در زمین، عینیت بخشی و اجرای احکام دین، ایجاد رشته های مختلف اسلامی و تربیت فقها و متکلمان از جلمه امور بسیار مهمی است که پس از انبیاء الهی به علمای حوزه های علمیه سپرده شده است.

وی با بیان اینکه حوزه های علمیه در جامعه دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، تاکید کرد: این مراکز همچون درخت ریشه داری هستند که ملجاء جویندگان معارف اسلامی بوده و ثمرات گرانبها و آثار آن در جامعه ملموس است.



شاهد رشد و پرورش بانوان فرزانه در ایران هستیم



استاندار البرز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نگاه دنیا به زن نگاهی تحقیرآمیز است، یادآور شد: در شرایطی که نگاه دنیا به زن نگاهی مادی و تحقیرآمیز است، در کشورهای اسلامی به ویژه در ایران اسلامی شاهد رشد و پرورش بانوان فرزانه ای هستیم که در عرصه های مختلف مایه آبروی انقلاب اسلامی هستند.



وی گفت: پاسداری از کیان دین، آشنایی با معارف اسلامی و قرآنی و همچنین شریعت نبوی بدون همراهی و دعوت از دیگران میسر نیست که این وظیفه خطیر نیز بر عهده علما و دانشمندان حوزه قرآنی و اسلامی گذارده شده است.



نقش تاثیرگذار زنان در جامعه



طاهری با تاکید بر اینکه نقش بانوان در سالم سازی جامعه مقوله ای انکارناپذیر است، تصریح کرد: نقش زن در جامعه اسلامی از درون خانواده و پرورش فرزندان صالح آغاز می شود و تا جامعه اسلامی ادامه می یابد. نقش وی در ابعاد مختلف زندگی خصوصی و اجتماعی از اهمیت دوچندانی برخوردار است که می توان از آن به مجهز شدن به دو بال علم و تقوی یاد کرد.



استاندار البرز در پااین گفت: حوزه های علمیه به ویژه حوزه های علمیه بانوان در بارورشدن اندیشه دینی نقشی اساسی دارند که امیدواریم در جهت تربیت بانوان اندیشمند و متقی مسیر تکامل بشر هموارتر شود.

مراسم طلیعه حضور ویژه آیین آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه خواهران استان البرز با حضور شمار زیادی از بانوان در الار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد.





