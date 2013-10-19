فروتن و فراهانی جلوی دوربین "سايه روشن" رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، "سايه روشن" نوشته امير افشار و محصول بشري فيلم است. سيدجمال ساداتيان تهيه‌كنندگي اين فيلم را بر عهده دارد و فيلم در لوكيشني واقع در كامرانيه فيلمبرداري مي‌شود و تا كنون محمدرضا فروتن و شقايق فراهاني جلوي دوربين رفته‌اند.

"سايه‌ روشن" داستان مرد ميانسالي به نام رامين است كه دچار فراموشي شده و خانمي به او كمك مي‌كند كه حافظه‌اش را به دست آورد. این فیلم تريلر عاشقانه‌اي است و با چهار شخصیت در يك خانه مي‌گذرد و روايتي غير خطي دارد. محمد رضا فروتن، شقایق فراهانی، الهه استیری، سونیا اسپهروم در اين فيلم به ايفاي نقش مي‌پردازند.

موسسه روانشناسي سياوشان به مديريت سيدحسين مجتهدي مشاوره روانشناسي اين فيلم را برعهده داشتند.

ديگر عوامل فيلم عبارتند از كارگردان: فرزاد مؤتمن، تهيه كننده و مدير توليد: سيد جمال ساداتيان، مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمان فر، نويسنده: امير افشار، مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان: منصور وثوقی، دستیار کارگردان: سید احمد حسینی، منشی صحنه: پانته آ حسینی، مشاور رسانه‌: مريم نراقي، عکاس: سجاد سلیمانی، دستیار: آرش رمضانی، دستیار: ادیب سبحانی، دستیار: مصطفی صادقی، فیلمبردار پشت صحنه: مهدی مختاری، صدابردار: رضا تهرانی، دستیار صدا: حسین پور رحیمی، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، مجری گریم: نعیم میرالی و سمانه مرادیان، طراح صحنه: افسانه صرفه جو، دستیار صحنه: محسن شریفی، دستیارصحنه: بهزاد زربخش، دستیار صحنه: پریا صادق بیگی، طراح لباس: رعنا امینی، مسئول لباس: ثمینه افتخاری، مدیر تدارکات: حمید پرهیز، دستیار تدارکات: محمد علی محمدی.

"پوپک و مش ماشاالله" آخرین ساخته این کارگردان است که چهار سال پیش روی پرده رفته است.