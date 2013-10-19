1800 زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد چالوس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام کیا ظهر شنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: همچنین هزار و 331 مرد سرپرست خانوار نیز تحت پوشش این نهاد هستند که هزار و 40 نفر از کار افتاده، 36 سرپرست معلول و 255 نفر دارای بیماری خاص است.

وی تعداد مددجویان این نهاد را شش هزار و 115 نفر اعلام کرد و گفت: حامیان بیش از یک میلیارد و 249 میلیون و 327 هزار ریال به این مددجویان کمک کردند.

کیا یادآورشد: دربخش اشتغال از محل اعتبارات سال گذشته 230 طرح اجرا شد که هشت طرح از محل امداد و 222 طرح با اعتبار بیش از 10 میلیارد و 750 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی اجرا شده است.

رئیس کمیته امداد چالوس افزود: در بخش اشتغال سهمیه سال جاری در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی 560 طرح است که بیش از 40 میلیارد ریال در این بخش هزینه شده است.

سرهنگ پاسدار مرتضی قاسم زاده فرمانده تیپ پیاده امامت چالوس نیز، کشف یک میلیون لیتر سوخت قاچاق، مبارزه با پدیده قاچاق، مشروبات الکلی را از جمله اقدامات این تیپ در ماموریتش به غرب کشور بیان کرد.

وی یادآورشد: همچنین در راه مبارزه با گروهک های اشرار و پژواک، یک شهید بنام شهید رضا قربانی نیز تقدیم نظام اسلامی شده است.